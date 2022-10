TV napovedi: Sanremo, Val in Bodi moj glas

Torek, 25. oktobra

Sanremo: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Koprod., 2020. Režija: Miroslav Mandić. Igrajo: Sandi Pavlin, Silva Čušin, Boris Cavazza, Barbara Vidovič, Barbara Cerar. Drama. 95 min.

Sanremo je bil slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja.

Bruno in Duša, oba z demenco, živita v domu starejših občanov. Občasno se srečujeta, skupaj preživljata čas, a vedno sproti pozabljata, da se poznata. In čeprav je tako, se želita vedno znova srečati.

Režiser Miroslav Mandić je dejal: »V filmu se sprašujem, ali čustva lahko premagajo bolezen. Zanima me nenavadna atmosfera doma za starejše, ki niha med poetičnostjo in nekim višjim spoznanjem, povezanim s starostjo in otroškostjo, ki se človeku vrača v obdobju, ko sam ne more več skrbeti zase.«

Val: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bolgen. Nor., 2015. Režija: Roar Uthaug. Igrajo: Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Jonas Hoff Oftebro, Edith Haagenrud-Sande, Fridtjov Såheim. Akc. film. 120 min.

Val Foto Tv Slo

Na Norveškem je več kot tristo gora, katerih geološka struktura je nestabilna. Ena od takih, skozi katero se zajeda 800-metrska razpoka, stoji nad idiličnim fjordom v bližini kraja Geiranger. Geolog Kristian je tik pred tem, da zapusti svojo službo v geološki postaji, a prej še kolegom pove, da je zaznal sumljive premike v globini gore. A zaradi turistične sezone, ki je na vrhuncu, nihče noče zbujati panike. Potem pa se gora odlomi ...

Čeprav proračun filma ne dosega ameriških filmov katastrofe, so posebni učinki spodobni.

Bodi moj glas: TV SLO 2 ob 22.30

Be My Voice. Koprodukcija, 2021. Režija: Nahid Persson. Dokumentarni film. 70 min.

Bodi moj glas Foto Tv Slo

Novinarka in aktivistka Masi Alinedžad je glas milijonov iranskih žensk, ki se na družbenih omrežjih upirajo prisilni nošnji hidžaba. Je na čelu gibanja, ki v sodobnem Iranu velja za hudo državljansko nepokorščino.

Iz izgnanstva v ZDA Masi spodbuja proteste v domovini, iranske oblasti, ki stopnjujejo nasilje v državi, pa jo skušajo omajati z grožnjami njenim družinskim članom …

Film je tudi v tem trenutku aktualen, saj v Iranu spet potekajo protesti.