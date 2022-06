Ukrajina tudi uradno ne bo gostiteljica Evrovizije

Združeno kraljestvo bo najverjetneje naslednji gostitelj Pesmi Evrovizije. Na letošnjem izboru je – tudi zaradi solidarnosti zaradi ruske agresije na Ukrajino – zmagala ukrajinska skupina Kalush Orchestra s pesmijo Stefanija in vse od razglasitve je bilo v zraku vprašanje, ali bo država prihodnje leto spodobna gostiti to priljubljeno glasbeno tekmovanje. Optimizem je bil velik, predsednik Volodimir Zelenski je celo napovedal, da ga bo nekega dne gostil okupirani Mariupolj.

Toda zveza evropskih televizij EBU je »z velikim obžalovanjem«, kot je poročal britanski Guardian, vendarle sporočila, da v Ukrajini ne bo mogoče zagotoviti varnosti za izvedbo dogodka. »Tekmovanje za pesem Evrovizije je ena najzahtevnejših televizijskih produkcij na svetu, saj pri njem sodeluje in se ga udeležuje več tisoč ljudi, za pripravo pa je potrebnih dvanajst mesecev,« so pojasnili v današnji izjavi za javnost.

Drugo mesto na letošnjem izboru zasedel 32-letni britanski pevec in tik-tok zvezdnik Sam Ryder s pesmijo Space Man FOTO: Henry Nicholls Reuters

Prošnjo za izvedbo so tako poslali britanski javni televiziji BBC, saj je drugo mesto na letošnjem izboru zasedel 32-letni britanski pevec in tik-tok zvezdnik Sam Ryder s pesmijo Space Man, ki je tudi najbolj navdušila nacionalne žirije. »Vsekakor pa je naš namen, da se bo Ukrajina odražala v šovu prihodnje leto. To bo naša prioriteta v pogovorih z morebitnimi gostitelji,« so še poudarili pri EBU.

V Združenem kraljestvu so izbor nazadnje gostili leta 1998, po zmagi skupine Katrina & The Waves s pesmijo Love Shine a Light. Gostiteljstvo bo, kot so zapisali pri Guardianu, sicer velik logistični in finančni izziv za BBC, saj se že zdaj bori z zmanjševanjem stroškov in odpuščanji. Njihov tiskovni predstavnik je potrdil, da se pogovarjajo o gostovanju dogodka: »Videli smo obvestilo EBU. Jasno je, da to niso okoliščine, ki bi si jih želeli. Po dokončni odločitvi se bomo seveda pogovarjali o gostiteljstvu BBC izbora za pesem Evrovizije.«