Umazane skrivnosti kraljevih družin

Britanska kraljeva družina se je z odločitvijo ameriškega zveznega sodnika, da se mora nadaljevati civilni proces proti princu Andrewu, obtoženemu spolne zlorabe mladoletnice, znašla v precej neprijetnem položaju. Resda ni prvič, da jo je doletela tožba, s tem imajo izkušnje tudi druge kraljevske družine, pa vendar bo primer zaradi resne obtožbe ter navsezadnje vpletenosti v spolno trgovino Jeffreyja Epsteina precedenčen in zelo odmeven v javnosti.

Tretji sin britanske monarhinje Elizabete II. čaka na sojenje, ki se bo predvidoma začelo proti koncu leta, stran od oči javnosti, na posesti Royal Lodge v Windsorju. Na sodišču se bo v tožbi, ki jo je proti njemu vložila Virginia Giuffre zaradi spolne zlorabe, ko je imela 17 let, branil kot civilni zasebnik; kraljica mu je včeraj odvzela še vojaške nazive, prav tako ne more več uporabljati naziva kraljeve visokosti.

Ana prva obsojena kaznivega dejanja

Leta 2002 je princesa Ana postala prva članica britanske kraljeve družine, obsojena za kaznivo dejanje; njen pes je ugriznil dva otroka v parku. FOTO: Daniel Leal-Olivas/AFP

Zastaranje in imuniteta

Ko govorimo o pravnih postopkih, povezanih s kraljevimi družinami, najpogosteje naletimo na tožbe, ki so jih njihovi člani vložili proti medijem, največkrat zaradi vdora v zasebnost, pa vendar je tudi nekaj primerov, ko so se člani teh nedotakljivih družin znašli pred sodiščem. Zgodovinarka in poznavalka kraljeve družineje pred časom za CNN spomnila, da je prestolonaslednikaleta 1978 po nastopu v Ohiu tožil študent prava, češ da je bil prikrajšan za »različne pravice, zagotovljene z [ameriško] ustavo«. Postopek je bil ustavljen. Leta 2002 je bilaprva članica britanske kraljeve družine, obsojena za kaznivo dejanje; krivdo je priznala, njen pes je namreč ugriznil dva otroka v parku.

Zelo odmevna je bila preiskava, ki je razgalila sumljive posle španske kraljeve družine. Zaslužni kralj Juan Carlos I. je sredi leta 2020, ko so postala razkritja njegovih finančnih malverzacij preveliko breme za monarhično institucijo in njegovega prestolonaslednika, sina Filipa VI., zapustil domovino in se začasno preselil v Združene arabske emirate.

Zaslužni kralj Juan Carlos I. je sredi leta 2020, ko so postala razkritja njegovih finančnih malverzacij preveliko breme za monarhično institucijo, sam zapustil domovino. FOTO: François Lenoir/Reuters

Kot smo poročali, je bilo pod drobnogledom švicarskih organov v Ženevi nakazilo v višini 100 milijonov dolarjev, ki ga je leta 2008 dobil na švicarski račun od savdskega dvora in pozneje nakazal takratni ljubimki Corinni Larsen. Šlo naj bi za provizijo pri gradnji hitre železnice med Meko in Medino, pri kateri je sodeloval konzorcij španskih podjetij. Tožilec Yves Bertossa je decembra končal postopek, saj da niso mogli v zadostni meri ugotoviti povezave med nakazilom in infrastrukturnimi posli. Zaslužni kralj, ki sta ga pred zatožno klopjo obvarovala zastaranje in predvsem za mnoge sporna imuniteta med njegovo skoraj 40-letno vladavino, bi se zdaj rad vrnil v domovino.

Zunajzakonski princi in princese

Delphine Boël, nezakonska hči nekdanjega belgijskega monarha Alberta II., je sodno bitko začela leta 2013, ko je kralj prepustil prestol sinu ter izgubil imuniteto. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je imel namreč Albert ljubezensko razmerje z baronico Sybille de Selys Longchamps, ki je trajalo do leta 1984.

Delphine Boël, nezakonska hči nekdanjega belgijskega kralja Alberta II., je sodno bitko začela leta 2013, ko je prestol prepustil sinu Filipu (na fotografiji s polsestro). FOTO: AFP

Delphine se je rodila leta 1968, stike z očetom je imela do leta 2001, ko jih je kot kralj nenadoma prekinil. Da je res njen oče, je priznal šele, ko je tako pokazal test očetovstva, k čemur ga je tako rekoč prisililo sodišče, še zadnjič pa je odločilo hčeri v prid, ko je zahtevala enake privilegije, kot jih imajo Albertovi preostali otroci. Belgijska princesa Delphine de Saxe-Cobourg se je konec leta 2020 srečala z očetom in njegovo ženo, kraljico Paolo.

Očetovstvo je po tožbah prav tako priznal monaški knez Albert II., zdaj poročen s Charlene Wittstock, s katero ima dva otroka. Poleg sedemletnih dvojčkov, princese Gabrielle in dednega kneza Jacquesa, njegova biografija vsebuje tudi podatka o nezakonskih otrocih, 19-letnem sinu Alexandru Costi in 30-letni hčeri Jazmin Grace Grimaldi.

Kar nekaj umazanih skrivnosti svojega vladarja so izvedeli tudi Švedi, ko je pred leti izšla neavtorizirana biografija The Reluctant Monarch. FOTO: Reuters

Kar nekaj umazanih skrivnosti svojega vladarja so izvedeli tudi Švedi, ko je pred leti izšla neavtorizirana biografija The Reluctant Monarch, v kateri piše, da je dolgoletni kralj Karl XVI. Gustav, sicer daljni sorodnik kraljice Elizabete II., po poroki s Silvijo Sommerlath imel precej razvratno vzporedno življenje z zabavami v nočnih klubih in zunajzakonskimi razmerji.