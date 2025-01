Se bomo kmalu lahko pogovarjali s psi in mačkami?

Ameriška neprofitna organizacija Earth Species Project razvija umetno inteligenco (UI), s katero bi se v prihodnosti lahko sporazumevali z različnimi živalskimi vrstami. S tem projektom želijo popraviti človekov odnos z naravo in se boriti proti okoljskim spremembam ter ogroženosti živalskih vrst.

Soustanovitelja organizacije Britt Selvitelle in Aza Raskin sta se spoznala leta 2007, ko je Selvitelle pomagal ustvariti omrežje twitter (danes znano kot omrežje X), Raskin pa mozilla labs. Zamisel za Earth Species Project sta dobila, ko sta slišala za raziskavo Thora Bergmana o opicah dželada, ki se sporazumevajo na način, ki je podoben človeškemu jeziku.

Leta 2020 se je Selvitellu in Raskinu pridružila trenutna direktorica organizacije Katie Zacarian, ki je sodelovala pri zagonu facebooka, a se od leta 2015 ukvarja predvsem z reševanjem okoljskih problemov, je zapisano na spletni strani organizacije.

Organizacija si prizadeva, da bi z razumevanjem živali popravili odnos med človekom in naravo. FOTO: Juan Medina/Reuters

Ekipa Earth Species Project vključuje sedem raziskovalcev, med njimi tudi nevroznanstvenike, matematike in več razvijalcev umetne inteligence. Leta 2023 so prav tako izdelali prvi model umetne inteligence Naturelm, ki bi v prihodnosti lahko človeku omogočila sporazumevanje z živalmi.

»Umetna inteligenca je v zadnjih dveh letih dokazala, da bo prevedla vse, kar je prevedljivega,« je dejal Raskin za revijo Forbes in dodal: »Kot teleskop, zaradi katerega smo spoznali, da nismo središče vesolja, nam bodo tudi ta orodja pomagala spoznati, da ljudje nismo absolutno središče.«

Dekodiranje živalskega jezika

Znanstveniki organizacije opazujejo, snemajo in analizirajo komunikacijo različnih živalskih vrst. V živalskem sporazumevanju so do zdaj opazili že veliko vzorcev na podlagi zvočnih posnetkov, ki jih Naturelm organizira glede na podobnosti. Čeprav so vzorci sporazumevanja jasni, znanstveniki še ne vedo, kaj pomenijo.

Reif Hoffman, soustanovitelj omrežja linkedin, je eden glavnih podpornikov in donatorjev organizaciji Earth Species Project. FOTO: Mike Segar/Reuters

»Poskušamo najti povezavo med formalnimi in funkcijskimi značilnostmi živalskega sporazumevanja in s tem omogočiti dekodiranje njihovega jezika,« je za AP dejal Logan James, podoktorski član Univerze McGill in raziskovalec v sodelovanju z Earth Species Project.

Direktorica organizacije verjame, da bodo njihovi programi do leta 2030 razkrili marsikaj o živalski komunikaciji. V letu 2024 je organizacija prejela donacijo nekaj več kot 16 milijonov evrov, s katero bodo lahko še naprej financirali svoj program Naturelm in najmanj podvojili svojo raziskovalno ekipo. Med podporniki organizacije je tudi soustanovitelj omrežja linkedin Reid Hoffman.