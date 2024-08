V 106 dneh 106 zaporednih ironmanov

Nemški pustolovec in ekstremni športnik Jonas Deichmann je včeraj v Rothu na Bavarskem opravil svoj 106. triatlon na dolge proge v prav toliko dneh in s tem dosegel nov svetovni rekord. Triatlonska razdalja ironman vključuje 3,8 km plavanja, 180 km kolesarjenja in 42 km teka, zadnjih 106 dni pa je ironman postal Deichmannova dnevna rutina. To je počel v Rothu (Nemčija) po skoraj enaki progi, kot poteka legendarna smer triatlona Challenge. Le da je on plaval v jezeru namesto v kanalu.

»Nov svetovni rekord, 106 sem jih že opravil. Super,« je dejal Deichmann za nemško tiskovno agencijo dpa, potem ko je prehitel Britanca Seana Conwaya, ki je držal prejšnji rekord.

Deichmann je ekstremni športnik, ki ga privlači tisto, kar je drugim nedoumljivo. »To je moje življenje. Že osem ali devet mesecev ni bilo časa za nič drugega. Tako 'kul' je, da mi je uspelo,« je dejal nemški triatlonec in poudaril, da je ta rekord še vedno samo etapni cilj.

Deichmann načrtuje, da bo triatlon na dolge razdalje opravil kar 120 zaporednih dni. Izziv 120, kot ga je poimenoval, se je začel 9. maja in se bo predvidoma končal 5. septembra, hkrati pa je tudi dobrodelni projekt.

Triatlon okoli sveta

»S svojim izzivom podpiram fundacijo Laureus Sports for Good ter otroška in mladinska gasilska društva v okrožju Roth,« je zapisal Deichmann na svoji spletni strani.

Številko 120 je izbral, ker ustreza razdalji, ki jo je premagal v svojem triatlonu okoli sveta od septembra 2020 do novembra 2021. Med tem potovanjem je mednarodno zaslovel kot »nemški Forrest Gump«.

Deichmann se je rodil v Stuttgartu v nemški zvezni državi Baden-Württemberg. Leta 2023 je opravil dvojno prečenje ZDA. Prekolesaril je 5500 kilometrov od New Yorka do Los Angelesa in se nato peš vrnil v New York, kjer je pot zaključil s tekom na newyorškem maratonu. Deichmann je postal znan tudi po svojem triatlonu okoli sveta 2020/2021. V njem je premagal 120 dolgih razdalj, prečkal 18 držav in bil na poti skupaj 429 dni. Med tem triatlonom je zaporedoma opravil sledeče razdalje; najprej je preplaval 450 kilometrov, nato prekolesaril 17.000 kilometrov in nato pretekel 5060 kilometrov.

Sam sebe imenuje športnik, pustolovec, govorec. Dokumentarni film o njem z naslovom Das Limit bin nur ich (Moja omejitev sem jaz sam) govori o tem, kako prestopa fizične in duševne in z močjo svojega značaja in volje navdušuje ljudi vsepovsod, da so že začeli govoriti o »učinku Jonas«.