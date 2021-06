V Bocvani odkrili enega največjih diamantov

Verjetno gre za tretji največji odkrit diamant. FOTO: Debswana Diamond Company via Reuters

V afriški državi Bocvana so ta mesec odkrili diamant, ki velja za enega največjih doslej. Ima kar 1098 karatov. Je tudi izjemno čist in s tem najvišje kakovosti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Kot kurje jajce velik dragoceni kamen so ta mesec odkrili v rudniku Jwaneng na jugu države, je sporočil upravitelj rudnika, konzorcij Debswana.Odkrili so ga na globini 400 metrov rudnika Jwaneng. Ta rudnik sicer velja za najbogatejše nahajališče diamantov na svetu. Največji diamant primerljive čistosti, težak več kot 3000 karatov, je bil po navedbah spletne enciklopedije Wikipedia sicer odkrit leta 1905 v Južni Afriki, njegovi kosi pa zdaj krasijo vladarsko žezlo in krono britanske kraljice.Konzorcij Debswana je v deljeni lasti južnoafriškega draguljarskega podjetja De Beers in Bocvane, ki po navedbah Wikipedie s svojimi štirimi velikimi rudniki diamantov sodi med glavne izvoznike dragih kamnov na svetu. Podjetje De Beers pa obvladuje okoli trideset odstotkov svetovne trgovin z diamanti, vendar je zaradi svojega sistema dražb na trgu dejansko monopolist, navaja Wikipedia.