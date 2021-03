V Rogu dvesto ton nesnage in dve ročni blagajni

Ko je ljubljanska občina pred dvema mesecema, natančneje 19. januarja letos, območje prevzela v posest, so gledalce in bralce osupnili posnetki in fotografije kupov smeti, tudi nevarnih odpadkov, ki so tu ostali po propadu tovarne v 90. letih in se nato v skoraj treh desetletjih le še nalagali. Kot so razkrili, so z območja odpeljali 224 ton odpadkov, v skladišču JP Voka Snaga na Povšetovi 10 pa kar nekaj predmetov še vedno čaka na svoje lastnike.

Popisali, fotografirali, shranili

Med 224 tonami odpeljanih odpadkov je bilo kar nekaj tudi nevarnih.

FOTO: Nik Rovan



Takrat ko so Rog spravili na kant Preberite še:

Kakšna polovica koles in njihovih delov, ki je prišla iz Roga v skladišče Voka Snage, je bila iz tamkajšnje kolesarske delavnice. FOTO: Nik Rovan

Od koles do boksarskih vreč

Za prevzem predmetov je bilo največ zanimanja v prvih dneh. Doslej so prejeli 87 vlog.

Na prevzemnem mestu na Povšetovi 10 za zdaj še čakajo morebitne lastnike. Če jih ne bo, bodo neoddane predmete predali policiji.

FOTO: Jure Eržen/ Delo

Knjig niso posebej popisovali, saj jih je bilo kar za okoli 80 škatel. FOTO: Jure Eržen/ Delo

Neoddane predmete bodo predali policiji Medtem ko se od ponedeljka nadaljuje odstranitev in sanacija galvane (izvajalci so Dolinšek transport s partnerji EKO-REH in Saubermacher Slovenija), pa na prevzemnem mestu na Povšetovi 10 nekateri predmeti še čakajo na morebitne lastnike. Če se ne bodo oglasili, bodo neoddane predmete predali policiji, tako kot najdena kolesa brez lastnika. Pravilnik o postopku z najdenimi stvarmi namreč predvideva, da policija popiše najdene stvari, jih javno objavi in pozove potencialne lastnike k prevzemu, za stvari, katerih lastnik se ne oglasi, pa Furs izpelje javno dražbo, poudarjajo tudi na občini.

Mačke oskrbeli in vrnili na območje

Na območju nekdanje tovarne Rog so opravljena vsa rušitvena dela, dvorišče in glavni objekt sta v celoti očiščena komunalnih odpadkov, razen kleti, kjer poteka odstranjevanje nevarnih odpadkov iz galvane, ki se je začelo v začetku tega tedna, je uradni povzetek trenutnega dogajanja na območju nekdanje tovarne Rog. Medtem pa v skladišču JP Voka Snaga na Povšetovi 10 kar nekaj predmetov še vedno čaka na svoje lastnike.V ponedeljek je sodišče zavrnilo zahtevo nekdanjih začasnih uporabnikov tovarne Rog za izdajo začasne odredbe in zaustavitve del, ki jih izvaja MOL, v celoti je zavrnilo tudi trditve nekdanjih uporabnikov glede kršenja njihovih posestnih pravic. Tako se sanacija območja pred temeljito prenovo osrednje stavbe, prvega armiranobetonskega tovarniškega objekta v Ljubljani iz 20. let 20. stoletja, ter ureditvijo novega Centra Rog, nadaljuje. V pripravi je javno naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo obnove in izgradnje, ki bo objavljeno predvidoma v prihodnjih dneh.Ko je ljubljanska občina pred dvema mesecema, natančneje 19. januarja letos, območje prevzela v posest, so gledalce in bralce osupnili posnetki in fotografije kupov smeti, tudi nevarnih odpadkov, ki so tu ostali po propadu tovarne v 90. letih in se nato v skoraj treh desetletjih le še nalagali. Po zaprtju tovarne koles niso sanirali niti galvane, v njej so ostali bazeni za galvanizacijo oziroma elektrolitski postopek prekrivanja predmetov s kovinskim slojem, kar je pomenilo, da so v njih ostale strupene snovi, zlasti težke kovine. Kot smo mediji poročali že v minulih letih, je za povrh skozi strop v bazene curljala še padavinska voda in jih napolnila, zato so se strupene snovi razlivale tudi čez rob bazenov.Tudi pristojni na občini in Voki Snagi priznavajo, da jih je šokirala količina odpadkov sredi Ljubljane in povsem neprimerni prostori za ustvarjalce in obiskovalce. Preden so začeli z odstranjevanjem nesnage – natehtali so je kar 224 ton –, so opremo, ki je bila v notranjih prostorih in ni bila last občine, komisijsko popisali, fotografirali in shranili v skladišču Voke Snage na Povšetovi 10 v Ljubljani, lastniki pa že od 25. januarja za svoje predmete lahko zaprosijo s posebno vlogo, objavljeno na spletni strani občine. Pred oddajo so po besedahiz Voke Snage, ki med drugim bdi nad skladiščem shranjenih predmetov iz Roga, policisti preverili, ali med kolesi in drugimi predmeti morebiti ni kakšen ukradeni kos, a ga niso izsledili.Doslej so prejeli 87 vlog za prevzem predmetov in opreme, nekaj tudi od istih oseb, uspešno so jih rešili 82. Kaj pa je v skladišču sploh čakalo? Vseh teh reči je bilo res kar nekaj, odgovarja Jože Gregorič in iskreno priznava, da števila predmetov še sam ne pozna natančno.»Kar nekaj je bilo koles, a ne 300, kot so poročali nekateri mediji. Po moji oceni jih je bilo med 150 in 175, od tega kakšna polovica iz tamkajšnje kolesarske delavnice. Kakšna tretjina jih je bila nevoznih, a še primernih za popravilo. Kar nekaj je bilo osebnih računalnikov, tudi starejšega datuma, televizijskih sprejemnikov, kar veliko glasbil, od električnih kitar do akustičnih, tudi piano in lepo število bobnov. Veliko večjo skupino predmetov so sestavljali zvočniki od profesionalnih do bolj cenenih pa tudi gramofoni so se našli. Prevzeli smo tudi ročno orodje, stroje od vrtalnikov do brusilnikov, nekaj agregatov in peči na drva, samokolnice, lestve, tudi aluminijaste, med 15 in 20 plinskih jeklenk, gasilni aparate in nekaj sesalnikov,« je naštel sogovornik.Med pohištvom je omenil stole in mize, tudi vrtne, knjig je bilo okoli 80 škatel, bile so tudi boksarske vreče, kar nekaj slik, tudi instalacije iz superg, šivalni in pisalni stroji, sobna kolesa, steperji – oblek, denimo, pa nič.Za prevzem je bilo največ zanimanja v prvih dneh, ko so začeli z možnostjo prevzema, torej konec januarja. Vsak dan so po štiri ure posvetili oddaji predmetov, prosilci pa so lastništvo dokazovali s čim bolj natančnim opisom predmetov, barv in tudi morebitnih poškodb, marsikdo je pokazal tudi fotografije, malo pa smo šli tudi na zaupanje, prizna sogovornik.»Marsikdo se je zelo razveselil, ko je pogrešani predmet našel pri nas, tu in tam je bil kdo tudi jezen, ker ga ni dobil. Nekaj je bilo tudi lažnih prijav, a načeloma so stvari držale,« je povzel. Kolesa so povečini prišli iskat, dvaindvajset koles starejšega datuma in štiri skiroje, katerih lastniki se niso javili na zbirnem mestu na Povšetovi, je sredi minulega tedna prevzela policija in jih bo obravnavala po pravilniku o postopku z najdenimi stvarmi in o njih obvestila javnost. Kolesa, ki so bila poškodovana in okvirji koles pa so po njihovi oceni brez vrednosti. Šele pred nedavnim so se oglasili tudi lastniki dveh ročnih blagajn z manjšo vsoto gotovine, ki slovita kot najbolj eksotični najdbi z območja.Območje je pred začetkom del pregledala tudi ekipa iz zavetišča za zapuščene živali Ljubljana na Gmajnicah. Že kmalu po rušitvenih delih so prejeli prijavo, da sta v enem od objektov, predvidenem za rušenje, še dva lastniška mačka. Po večurnem iskanju ju je intervencijska ekipa le našla in uspešno ujela. Ob pregledu so ugotovili, da sta nepoškodovana, čipirana in so ju vrnili lastniku.»Poleg teh smo ujeli še štiri prostoživeče, ki smo jih rutinsko pregledali in tri pozneje vrnili na območje. Eno smo morali evtanazirati zaradi okužbe z virusom imunske pomanjkljivosti, tako imenovanega mačjega aidsa, ki povzroča podobne simptome, kot ga ima obolenje pri ljudeh, in bi se pri okuženi mački slej kot prej končalo s poginom, poleg tega bi se lahko okužba širila v populaciji,« je pojasnil, veterinar in vodja Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana na Gmajnicah. Območje Roga je le ena od številnih lokacij v Ljubljani, kjer živijo prostoživeče mačke, teh je v glavnem mestu po njihovih podatkih okoli 10.000. Najraje se zadržujejo na območjih z vrtički ter na območjih, kjer jim je hrana najbolj dostopna, v večjem številu med drugim tudi na območju ljubljanskega kliničnega centra.