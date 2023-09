V spomin na mater objavil fotografijo Cecila Beatona

Kralj Karel III., ki bo današnji dan s kraljico Camillo dan preživel v zasebnosti na Škotskem, se je danes zahvalil javnosti za podporo v njegovem prvem letu kraljevanja.

»Ob prvi obletnici smrti njenega pokojnega veličanstva in moje vladavine se z veliko naklonjenostjo spominjamo njenega dolgega življenja, predanega služenja in vsega, kar je pomenila mnogim od nas. Tudi sam sem globoko hvaležen za ljubezen in podporo, ki nama je bila z ženo izkazana v tem letu, ko se trudiva po najboljših močeh, da bi bila v pomoč vsem vam,« je zapisal na uradni spletni strani kraljeve družine, kjer je objavil fotografijo njegove mame v mlajših letih.

Posnel jo je Cecil Beaton v Buckinghamski palači 16. oktobra 1968, prvič je bila prikazana v narodni galeriji portretov med novembrom 1968 in marcem 1969 kot del fotografske razstave Beaton Portraits 1928-68 (Beatonovi portreti 1928-68), kar je bila prva retrospektivna razstava živečega fotografa v britanskem nacionalnem muzeju. Beaton je kraljico prvič fotografiral leta 1942, skozi desetletja pa tudi druge člane kraljeve družine, a srečanje leta 1968 je bilo njuno zadnje.

Fotografijo, ki jo je kralj Karel objavil ob obletnici smrti njenove matere, kraljice Elizabete II., je 16. oktobra 1968 posnel slavni fotograf Cecil Beaton. FOTO: Royal Collection Trust/his Majes Via Reuters

Tudi britanski premier Rishi Sunak, ki se je minulo nedeljo na Balmoralu na Škotskem skupaj s člani kraljeve družine udeležil cerkvenega obreda za pokojno kraljico, je zapisal, da bodo ljudje po vsej Veliki Britaniji, ne glede na to, ali so imeli srečo srečati njeno pokojno veličanstvo ali ne, danes razmišljali o tem, kaj jim je pomenila in o zgledu, ki ga je dajala vsem njim.

Pokojni kraljici, katere dolga vladavina je postala simbol britanske povojne zgodovine in vrednot, se je med drugim poklonil z besedami: »Vez med državo in monarhom je sveta. Traja. Medtem ko še naprej žalujemo za njenim pokojnim veličanstvom, moramo biti ponosni, da se ta izjemna dediščina služenja in ta izjemna vez - še danes nadaljuje pod vladavino njegovega veličanstva kralja.«

Karlov mlajši sin princ Harry, ki se je od kraljeve družine odtujil, odkar se je z ženo Meghan preselil v ZDA, se je na včerajšnji dobrodelni prireditvi v Londonu javno poklonil svoji babici. »Kot veste, se lani nisem mogel udeležiti podelitve, ker mi je umrla babica. Bila bi prva oseba, ki bi vztrajala, da se prireditve udeležim, namesto da bi šel k njej, in ravno zato vem, da je eno leto po tem, ko nas nocoj gleda, srečna, da smo skupaj.«