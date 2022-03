Varuhi zmajevih mladičkov med finalisti tekmovanja Natura 2000

Projekt Varuhi zmajevih mladičkov iz Parka Postojnska jama je med finalisti tekmovanja Natura 2000, ki nagrade podeljuje za izjemne ekonomske uspehe, nagrajujejo zlasti skrbnost pri upravljanju zaščitenih naravnih območij in izpostavlja pomembnost ohranjanja ekosistema za lokalno skupnost in gospodarstvo. Projekt je med finalisti v kategoriji komuniciranja.

Človeška ribica je endemična in ogrožena živalska vrsta. Vodstvo Postojnske jame se je zavezalo k varovanju te živalske vrste, ohranjanju njenega življenjskega prostora, izobraževanju šolajočih otrok ter osveščanju širše javnosti o škodljivih vplivih kmetijstva na onesnaževanja podtalnice, so sporočili iz Postojnske jame.

Leta 2016 so bili prvič v zgodovini priča odlaganju jajčec in izleganju mladičkov človeške ribice v turistični jami. Pet let po izvalitvi v jami skrbijo za 21 človeških ribic. »Zanje skrbimo 24 ur dnevno, sedem dni na teden, povezujemo se z zunanjimi eksperti in znanstveniki z Biotehniške fakultete v Ljubljani,« so zapisali.

Onesnaževanje kraškega površja je zaradi prepustnosti in luknjičavosti tal izjemno problematično, saj polutanti hitreje in v večji meri dosežejo pitno vodo. Varovanje človeške ribice je tako prepleteno z bojem za čisto pitno vodo, so zapisali.