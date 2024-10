Več kot polovica terminov za Teden restavracij že zasedenih

Restavracije, ki sodelujejo v projektu, bodo gostom ponudile posebne menije po ceni 24 evrov za restavracije z eno srčno oceno. Restavracije z višjo oceno pa lahko, kot pojasnjujejo organizatorji, poleg osnovne cene uveljavljajo tudi doplačilo za višjo kakovost. V primeru dveh srčkov se cena poveča za dva evra, medtem ko restavracije s tremi ali štirimi srčki lahko zaračunajo dodatnih šest evrov.

Rezervacije so možne prek uradnih spletnih strani projekta, vendar so pri nekaterih restavracijah mize že razprodane. Organizatorji pričakujejo med 50.000 in 60.000 obiskovalcev, pri čemer je že več kot polovica razpoložljivih terminov že zasedenih.

»Projekt Teden restavracij je namenjen širjenju kulinaričnih obzorij. Na dogodku je pomembno, da gremo jesti radovedni, ne zgolj lačni. Lačni smo vsak dan, medtem ko je ta dogodek priložnost za odkrivanje novih okusov,« je ob lansiranju letošnje jesenske izdaje dejal selektor dogodka, Uroš Mencinger. Letos je poudarek na izvirnosti, saj brez nje, kot pravi Mencinger, ni pravega kulinaričnega doživetja.

Letos se tednu restavracij ponovno pridružuje tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko promocijske sheme Izbrana kakovost Slovenije, ki se osredotoča na slovensko meso, mlečne izdelke in sadje. Kot poudarjajo, želijo s tem povečati prepoznavnost domačih, kakovostnih pridelkov, ki potrošnikom zagotavljajo vrhunsko izbiro.