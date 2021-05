Veliko in še večje: epska izkušnja brez primere

FOTO: Samsung

Prvi presežek: Samsung stavi na prefinjeno zunanjost

Drugi presežek: velikost je še kako pomembna

Nihče še ni obžaloval večjega zaslona. Še več. 98 % strank, ki so kupile super velik televizor, pravi, da so s svojim nakupom zelo zadovoljne.

Ljudje želijo večje televizorje. Prepričljivih 8 od 10 strank želi imeti večji zaslon.



* Zgornje navedbe temeljijo na raziskavi, ki sta jo opravili podjetji Samsung in IA Collaborative.

Darilo ob nakupu Samsung televizorjev

Z nakupom katerega koli modela 8K ali modelov QLED oz. Crystal UHD serij 7, 8 ali 9 iz leta 2021, z diagonalo zaslona 189 ali 214 cm, boste dopolnili svojo navijaško doživetje, saj vam podarjajo še zvočnik Soundbar.



Ob nakupu modela 8K dobite zvočnik Soundbar HW-Q700A. Ob modelih QLED vam podarijo zvočnik Soundbar HW-Q600A ali HW-A550, ob Crystal UHD pa zvočnik Soundbar HW-A450.



Promocija traja od 3. 5. do 11. 7. 2021 ali do razprodaje zalog.



Če se za nakup modelov 8K ali QLED iz leta 2021 odločite v obdobju od 1. 4. do 30. 6. 2021, pridobite tudi 5 let garancije.

Tretji presežek: vznemirljivost v vseh pogledih

Super je glavni atribut Samsung televizorjev. V vseh pogledih in brez izjem: velikost, zvok, slika in tehnologija, ki vam zagotavlja prvovrstnost v vseh pogledih.Samsung je tako znova pokazal, daj je inovacija glavni pogon njihovih vrhunskih televizorjev, ki se na prodajnih policah predstavljajo v najbolj izpopolnjeni izvedbi. Izdelki, polni presežkov, so postali najboljši dodatek v vašem stanovanju.Samsung televizorji bodo popestrili vaš interier in mu dodali tisto pravo piko na i – z vidika prefinjene estetike in izjemnega tehnološkega doživetja.Samsung je svojim televizorjem dodal pravi značaj, ki se odraža v dodelani zunanjosti – v revolucionarni obliki, ki najde lepoto v absolutnem minimalizmu.Zlahka se bodo ujeli v vsakem vašem prostoru, kjer bodo kabli končno izginili pred vašimi očmi.Neskončen zaslon, ozek rob in možnost tesnega prileganja na steno – tako bo vaš Samsung televizor kraljeval kot kakšna umetnina na vaši steni.Skromnost v tem pogledu je popolnoma odveč. Bodite samozavestni in drzni in izberite največjega. Privoščite se si torej epsko izkušnjo gledanja. Za nakup super velikega televizorja obstaja več razlogov kot kdaj prej, od izjemne kakovosti slike do združljive zasnove.Z večjim zaslonom bo vsaka vaša izkušnja bogatejša in bolj doživeta. Super velik televizor prinese vznemirljivost dogajanja v živo v vašo dnevno sobo s čisto in sijajno kakovostjo slike. Ne glede na to, v kakšnih vsebinah najbolj uživate, bo z večjim zaslonom vznemirjenje veliko večje. Od glasnega navijanja, trepetanja ob najbolj napetih filmskih prizorih do glasnega poslušanja najljubših glasbenih izvajalcev. Doživetje bo vedno z veliko začetnico!Še vedno niste prepričani o televizorju z velikim zaslonom? Razprostrite roke. Toliko prostora že zadostuje za boljšo izkušnjo gledanja ob vsakem vklopu zaslona. Zato ne skrbite in vstopite v nove svetove zabave z velikim zaslonom.Samsung je poskrbel za izjemne inovacije, ki izboljšajo izkušnjo super velikih zaslonov. Preverite zmagovite štiri:Potopite se v zaslon QLED 8K in odpotujte v nov svet. Osupljiva ločljivost s 33 milijoni slikovnih pik pomeni novo vizualno izkušnjo, ki prinaša bližino čistega realizma.* Na voljo samo pri modelih serije QLED 8K.Oglejte si nadgrajeno sliko v kakovosti 8K/4K z edinstvenim procesom strojnega učenja na podlagi umetne inteligence v Samsung QLED-seriji. Ne glede na velikost QLED-televizorja boste videli vse osupljive podrobnosti povsem jasno z optimizirano rešitvijo za nadgradnjo slike, ki jo zagotavlja Samsung.* Na voljo samo pri modelih QLED-serije.* Izkušnja gledanja se lahko razlikuje glede na vrsto in format vsebine. Nadgrajena slika z umetno inteligenco ni na voljo pri povezavi z računalnikom in ob nekaterih pogojih igralnega načina.Igrajte igre na velikem zaslonu z optimalnimi grafičnimi nastavitvami ter hkrati ohranite jasen in nemoten pogled na dogajanje. Z naprednimi funkcijami, kot sta krajši vhodni zamik in dinamični izenačevalnik črnin, boste vedno imeli popoln nadzor nad igro.* Na voljo zgolj pri modelih serije RU8000 ali novejših modelih.Super velik televizor spremeni prostor tudi, ko je izključen. Ob uporabi ambientalnega načina postane del dekorja in prikazuje dekorativno umetnost, družinske fotografije ali uporabne informacije. Spremenite svoj televizor tako, da se bo ujemal s prostorom brez velikih stroškov.* Na voljo samo pri modelih QLED.* Specifikacije storitve so odvisne od regije in modela.Naročnik oglasne vsebine je Samsung