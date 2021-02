Vilo Zlatico so vrnili v Hribarjev čas

Vilo na Cesti 27. aprila 47 je v letih 1909 in 1910, v času, ko je bil ta del ljubljanske Rožne doline še redko pozidan z meščanskimi vilami, zgradil Leopold Klepec. Foto Arhiv MGML

Domovalo tudi zastopstvo pisalnih strojev

Ivan Hribar z družino ob njegovi 80. letnici leta 1931. Foto Arhiv MGML

Po dveh desetletjih negotove usode ter letu in pol obnovitvenih del se bo rožnodolska vila Zlatica zbudila sveža. Fotografije Voranc Vogel

Vrt, s katerega so pridelke tudi prodajali

Zlatica Hribar na lepo urejenem vrtu domače hiše pred vrtno uto leta 1932. Foto Arhiv MGML

Izjemna zbirka Hribarjevih muzealij

Kulturni spomenik lokalnega pomena Leta 1960 je bila vila s pripadajočim zemljiščem nacionalizirana. Kot lastnik je bila v zemljiško knjigo vpisana »družbena lastnina, pod upravo Občine Ljubljana – Vič«. Leta 1995 je bila vila z vrtom po denacionalizacijskem postopku vrnjena docentki, zdravnici s področja otolaringologinje dr. Zlatici Hribar, ki je umrla leta 2000. Hišo z vrtom je zapustila državi z željo, da se hiša obnovi in v njej uredi muzej v spomin na njenega očeta. Leta 2004 je na podlagi sklepa o dedovanju lastnica vile postala Republika Slovenija. Leta 2007 se je vili dodelilo status javne infrastrukture na področju kulture. Leta 2010 je na podlagi pogodbe o neodplačnem prenosu javne infrastrukture lastnica vile postala Mestna občina Ljubljana, ki je za upravljanje vile pooblastila Muzej in galerije mesta Ljubljana, navaja Vid Klančar. Hribarjeva vila je vpisana v register kulturne dediščine kot stavbna dediščina in je del naselbinske dediščine, torej Četrti Rožna dolina, prav tako vpisane v register kulturne dediščine. Leta 2018 je bila razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.

Knjižica inventarja in stroškov za vilo Zlatico, hrani jo Zgodovinski arhiv Ljubljana. Foto Vid Klančar

Vila bo svoja vrata uradno odprla predvidoma v začetku letošnjega maja. Foto Voranc Vogel



Vila Zlatica

Po dveh desetletjih negotove usode ter letu in pol obnovitvenih del se bo rožnodolska vila Zlatica, v kateri je ljubljanski župan, deželni in državni poslanec ter prvi jugoslovanski poslanik v Pragiživel s svojo družino, zbudila sveža. Vsaj na zunaj bo v večji meri takšna, kakršna je bila leta 1933, v svojo notranjost pa bo povabila slehernega, ki si bo to želel. V tem novem muzeju bodo Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) vzpostavili stalno razstavo o Hribarjevemu življenju in delu, Forum slovanskih kultur (FSK) pa bo v njegov spomin tu dejavno negoval prizadevanja za zbliževanje slovanskih narodov in kultur.Vilo na Cesti 27. aprila 47 je v letih 1909 in 1910, v času, ko je bil ta del ljubljanske Rožne doline še redko pozidan z meščanskimi vilami, zgradil. Ivan Hribar jo je kupil v začetku avgusta 1918. leta na ime tedaj svoje komaj petletne hčerke Zlatice, po kateri je vila Klepec postala vila Zlatica. Toda Hribar z družino še nekaj let ni živel v njej in jo je najverjetneje oddajal, saj je bil v tem času veleposlanik v tujini, razkriva konservatorski načrt, ki ga je pripravil arhitekt konservatorDo vselitve leta 1923 pa tudi v naslednjih dveh letih so opravili kar nekaj vzdrževalnih del in med drugim s šablonskimi poslikavami okrasili sobe, a hiša je še naslednje desetletje ohranila prvotno obliko. Leta 1933 pa se je Hribar odločil, da podrejo leseno verando na južnem delu vrta in jo nadomestijo s prizidkom, da bi pridobili večje bivalne prostore. To nalogo je zaupal znanemu modernističnemu arhitektu, ki je v tistem času v Ljubljani zasnoval sodobni funkcionalistični vili Perhavec (1932) in Pirkmayer (1933).A pri prenovi Hribarjeve vile je zelo očitno upošteval želje naročnika, saj so bili posegi v skladu s prvotno podobo vile, in ne v skladu s takratnimi sodobnimi arhitekturnimi smernicami. Je pa po izgradnji prizidka Costaperaria poprej najverjetneje dvobarvno fasado – imitirana fasadna opeka je bila rdeča, preostala fasada pa umazano bela –, poenotil v umazano belo, kakršna je še danes. Tloris prvotne stavbe se s posegom ni bistveno spremenil. V prizidku so pridobili kletno stanovanje, pritlično knjižnico s Hribarjevo delovno sobo in spalnico v nadstropju, poleg tega pa so na vzhodni strani hiše prizidali še vhodni vetrolov. Vse prostore v vili so opremil z izbranim, tudi po meri izdelanim pohištvom.Lastniki so del hiše vselej oddajali v najem. Oglas, denimo, že iz leta 1924, ki ga je našel Klančar, razkriva, da je na istem naslovu domovalo zastopstvo za pisalne stroje HammondV pritličju so živeli hišni pomočniki Hribarjevih, po letu 1933 pa v kletnem stanovanju v prizidku in v dveh novih sobah na podstrehi. Po Hribarjevem samomoru leta 1941 so se razmere bistveno spremenile. Ženain hčista se preselili v zgornje nadstropje, večji del hiše pa sta začeli oddajati. Zadnja stanovalka je bila Zlatičina hišna pomočnica, ki je stanovala v kletnem stanovanju.Po besedah Vida Klančarja je vila Zlatica sicer lep primerek meščanske vile z vrtom, kakršne so po dunajskih vzorih in predvsem v historičnih slogih nastajale v imenitnejših ljubljanskih naseljih, v Rožni dolini, pod gradom, na Kodeljevem, na Mirju in za Bežigradom, a v arhitekturnem in oblikovalnem smislu ne kaže presežkov. Kljub centralni kurjavi je imela tudi lončene peči, od katerih so nekatere ohranjene, med sondiranjem so našli stenske šablonske poslikave, ki so bile v tistem času značilne za meščanska domovanja in so mestoma prezentirane tudi po prenovi.»Vila je zanimiva in pomembna predvsem zaradi njenih stanovalcev, družine Hribar, o kateri pa sem med raziskovanjem našel zelo veliko zanimivih drobcev v zvezku, v katerega sta si Marija in Zlatica skrbno zapisovali vse prihodke in izdatke in je svojevrsten dokument časa. Zanimivo se mi je zdelo tudi, da je Hribarjeva bogata knjižnica tudi potem, ko je povojna oblast v spodnje nadstropje naselila družino, ostala v skrbi Zlatice, vanjo pa so študentje s potrdilom univerze lahko hodili brat knjige. Zanimiv dokument časa je tudi bunker, ki ga je dal Hribar leta 1940 zaradi vojne nevarnosti prizidati na jugozahodni del hiše. Najbrž jih je bilo po Ljubljani kar nekaj, a ta je verjetno eden redkih še ohranjenih. In seveda nadvse zanimiv je tudi vrt, na katerem so Hribarjevi pridelovali sadje in zelenjavo in ju tudi prodajali,« je povzel sogovornik.Hribar je namreč leta 1926 dokupil še sosednjo parcelo na nasprotni strani potočka in s tem pridobil površine za obsežen sadovnjak, vrtova pa povezal s štirimi mostički čez potok. Na razkošno velikem vrtu so med drugim imeli vrtno uto, toplo gredo, gnojišče in zajčnik. Na vrtu čez potok je verjetno prevladovalo sadno drevje, južno od hiše pa zelenjavni vrt. Nekje preko potoka pa tudi manjši ribnik z lokvanji, okoli hiše pa so rasli okrasno grmovje in rože, je naštel Klančar. Vrt na drugi strani potoka je bil leta 1960 nacionaliziran, tam pa so zrasle tudi nove hiše.Zdaj se vila s prvotnim delom vrta vrača v mestno življenje in bo namenjena javnosti. Kot so povedali na oddelku za kulturo ter v službi za razvojne projekte in investicije na ljubljanski mestni občini, gre obnova h koncu, zdaj poteka dobava opreme, ki bo končana v marcu.»Originalna oprema bo v celotnem 1. nadstropju ter v knjižnici v pritličju. MGML namreč hranijo skoraj vso nekdanjo opremo Vile Zlatice: od omar, miz, stolov, postelj do drobnega inventarja in dokumentov. Preostali prostori bodo namenjeni programu, predstavitvam, razstavam in delovanju Vile Zlatica. Tudi vrt je rekonstruiran v duhu urejanja vrtov pri ljubljanskih meščanskih vilah v sredini prejšnjega stoletja. Ohranjamo travnik, sadno drevje, vrtnice, potok, gabrovo živo mejo in kamnito obrobo peščenih poti, ohranili smo vrtno lopo in stojalo za stepanje preprog,« so povzeli. Končnih vrednosti pogodbenih del da še ne morejo posredovati, saj je končni obračun še v fazi pregleda in potrjevanja. A kakor navaja spletna stran MOL, je investicija ocenjena na 1.927.315 evrov.Vila se bo odprla predvidoma v začetku letošnjega maja. »MGML bomo v muzeju vzpostavil stalno razstavo o življenju in delu Ivana Hribarja pa tudi predstavitvi meščanskega življenja, Forum slovanskih kultur pa bo v stavbi opravljal svojo živo dejavnost in negoval spomin na našega pomembnega župana in njegovo delo pri zbliževanju slovanskih narodov in kultur, saj je Hribar eden izmed začetnikov povezovanja slovanskih kultur v evropskem prostoru«, so povedali v mestnem muzeju. Njegova zbirka knjig je bila osnova za začetek Slovanske knjižnice v Ljubljani.»Ivana Hribarja, ki je bil župan mesta Ljubljane med letoma 1896 in 1910, bomo predstavili kot kompleksno osebnost obdobja od sredine 19. do sredine 20. stoletja. Bil je politik, diplomat, bančnik, publicist, prevajalec, gospodarstvenik ... Ohranjene muzealije govorijo tako o njegovem zasebnem kot javnem življenju. Predstavljeno bo njegovo življenjsko in delovno okolje, na ogled bodo njegovi številni osebni predmeti, saj je Hribarjeva zbirka muzealij, ki jih hranimo v Mestnem muzeju, res izjemna,« je povedala kustosinja za novi vek dr.V njihovo zbirko so z odkupi in donacijo dr. Zlatice Hribar, ki je hranila očetovo dediščino ter napisala spomine na očeta in življenje družine, pridobili pohištvo, drobne predmete in osebne predmete Ivana Hribarja, slike, porcelan, gospodinjske račune, pisma, fotografije, tudi predmete s podstrehe. »S temi predmeti bomo lahko rekonstruirali večino prostorov v vili in tako obiskovalce, podobno kot v Plečnikovi hiši, popeljali skozi rekonstruirane bivalne prostore – knjižnico, kuhinjo, sprejemnico, jedilnico, belo spalnico, sobo za goste, sobo za služinčad,« je povzela kustosinja.Med najpomembnejšimi in zanimivimi predmeti izpostavljajo poslovilni pismi ženi in hčerki ter prijatelju, ko se je odločil, da se gre »poklonit okupatorjem« in je storil samomor. Pismi bodo predstavili v bunkerju, zaradi varovanja in ohranitve pa bosta razstavljeni kopiji. Pripravili bodo tudi sobo kot poklon dr. Zlatici Hribar, saj hranimo več njenih predmetov od zgodnjih otroških let dalje. En prostor bo namenjen tudi občasnim razstavam – prvo ob odprtju pripravlja Forum slovanskih kultur.Zgrajena: 1909–1910, dozidana 1933 in 1940Naročnik prenove: Mestna občina LjubljanaIzvajalec del: Demaplus in SaningZasnova vrta: odgovorna konservatorka Darja PergovnikVrednost investicije: ocenjena na nekaj več kot 1,9 milijona evrov