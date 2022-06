Vrh G7 začeli kar s posmehovanjem mačističnemu Putinu

Voditelji držav skupine G7 so se na kosilu ob današnjem začetku vrha posmehovali ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki veliko da na svoj mačistični videz.

Šalili so se, da bi si morali zavihati rokave na srajcah ali pa celo bolj sleči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Pokazati jim moramo svoje prsi«

FOTO: Ria Novosti/Reuters

»Suknjiči gor? Suknjiči dol? Ali se bomo slekli?« je vprašal britanski premier, ko je sedel za mizo.

Kanadski premier Justin Trudeau je predlagal, da počakajo na uradno fotografiranje, preden se slečejo, nakar pa se je Johnson pošalil, da morajo pokazati, da so »bolj možati od Putina«.

»Naredili bomo še goloprse posnetke na konju,« je nadaljeval Trudeau in se šalil iz znane Putinove fotografije iz leta 2009, ko je jezdil na konju zgoraj brez. »Pokazati jim moramo svoje prsi,« je k temu pristavil Johnson.

»Jahanje je najboljše,« pa je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki pa se ni opredelila do vprašanja, ali se sleči do pasu ali ne, o katerem so morda še naprej razpravljali za zaprtimi vrati, še navaja AFP.

FOTO: Ria Novosti/Reuters