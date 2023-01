Za Meg, Archieja in Lili ... in seveda njegovo mamo

Po nedavni dokumentarni seriji Harry & Meghan na Netflixu, v katerem kljub vsemu ni bilo kaj dosti novega o sagi vojvode in vojvodinje Susseške z britansko kraljevo družino, so mediji zadnje dni polni podrobnosti iz Harryjeve knjige spominov Spare (Rezerva), ki v torek prihaja na knjižne police. Pred izidom avtobiografije, ki dviguje prah že z odlomki, bosta britanska in ameriška televizijska postaja ITV in CBS News jutri objavili intervju s princem Harryjem.

Knjiga naj bi nosila posvetilo »Za Meg, Archieja in Lili ... in seveda mojo mamo«. Kot poroča Guardian, pri katerem so se uspeli dokopati do izvoda še pred uradnim izidom in so objavili odlomke, o teh na naslovnih straneh poročajo domala vsi nacionalni časopisi v Veliki Britaniji, knjiga pa da bo po vsej verjetnosti še zmanjšala možnost za pomiritev odnosov med Susseškima in člani kraljeve družine.

Četudi je med Harryjevimi razkritji brati, kako je njun oče, zdaj kralj Karel III. na pogrebu princa Filipa aprila lani, ko se je Harry prvič vrnil v Veliko Britanijo, potem ko sta z ženo odstopila kot ožja člana kraljeve družine, dejal: »Prosim, fanta, ne spreminjata mojih zadnjih let življenja v mizerijo.«

Harryjeva knjiga polni naslovnice britanskih časopisov in drugih medijev. Foto Justin Tallis/ AFP

Med najbolj odmevnimi odlomki je opis prepira leta 2019 v Nottingham Cottageu z bratom Williamom, ko je ta podobno kot britanski tabloidi Meghan označil za »težavno, nesramno in zajedljivo«. Sledil je obračun, pri katerem naj bi William Harryja porinil na tla. Padel je na pasjo skledo, ta pa mu je poškodovala hrbet.

Četudi tega obračuna še Harry sam ne označuje za pretep, saj brata ni udaril nazaj, ampak je poklical svojega terapevta, pa ta opis po komentarju v Guardianu meče povsem drugačno luč na Williama, ki bo nekoč postal kralj.

»Svet je seveda slišal samo eno stran. Toda Harry slika podobo bodočega kralja, ki je sposoben izgubiti nadzor, kar pa je zelo nasprotno z Williamovo javno podobo,« so zapisali in dodali, da Kensingtonska in Buckinghamska palača, ki sta zavrnili komentiranje obtožb, na objavo knjige verjetno čakata z nemalo strahu.

Najbolj odmeva odlomek o fizičnem napadu Williama nad Harryjem leta 2019. Na pogrebu babice, kraljice Elizabete II. septembra letos. Foto Henry Nicholls/ Reuters

Komentar za CNN je poleg kraljeve družine zavrnil tudi tiskovni predstavnik Susseških, so pa podrobneje povzeli vse, kar je v javnost prišlo v zvezi s knjigo. Med drugim to, da se brata med sabo kličeta Willy in Harold ter da je Harryja oče opisal kot »rezervnega« sina v smislu rezervnega princa prestolonasledniku, iz česar naj bi izhajal tudi naslov knjige.

Po nekaterih napovedih bi utegnili prodati 1,7 milijona izvodov tiskane in e-knjige, za katero naj bi založba princu Harryju plačala 20 milijonov dolarjev predujma, navaja Daily Mail. Uvrstiti bi se utegnila na lestvico 15 najbolje prodajanih knjig v ZDA in postati uspešnica tudi v Veliki Britaniji. Nekateri pa so prepričani, da je javnost po poslušanju njunih televizijskih intervjujev in dokumentarne serije naveličana njunih zgodb.

V Španiji prezgodaj v prodajo

Špansko izdajo je bilo v španskih knjigarnah videti še pred uradnim torkovim izidom, še pred umikom pa so jo pridobili tudi v uredništvih britanskih medijev, ki zdaj iz nje objavljajo podrobnosti. Foto Nacho Doce/ Reuters

Mail Online in The Sun, ki sta kot nekateri drugi britanski mediji pridobila prezgodaj lansirano špansko izdajo, ki so jo potem umaknili – ta nosi naslov En La Sombra (V senci) –, sta iz nje poročala, da je Charles poskušal pridobiti otroka na svojo stran, preden se je obrnil k britanski javnosti, naj sprejme poroko s Camillo.

Harry ga je prosil, naj se ne poroči z njo, saj se je bal, da bo zlobna mačeha, kakršne so bile v pravljicah. Z bratom sta jo imenovala tista ženska. Bil je premlad, da bi sumil o očetovem razmerju, a William je bil »do nje dolgo sumničav, kar ga je begalo in mučilo. Ko so bili sumi potrjeni, je čutil mučno obžalovanje, ker prej ni ničesar storil ali rekel.« Sam je svoje prvo srečanje z njo primerjal z injekcijo. »Zaprite oči in sploh je ne boste čutili.«

V knjigi, kot poročajo, priznava, da je pri 17. letih jemal kokain, prav tako pri teh letih, kako je kot dijak na Etonu izgubil nedolžnost s starejšo žensko za nekim pubom.

Ko je kot britanski vojak služil v Afganistanu (2007–2008 in 2012–2013), pa da je v luči tehnoloških spopadov na svoje tarče gledal kot na »šahovske figure«, in ne kot na ljudi. Ubil je 25 sovražnih vojakov, kar »ni številka, ki ga navdaja z zadovoljstvom, a ga tudi ne spravlja v zadrego.«

Knjigi napovedujejo blizu dva milijona prodanih izvodov tiskane in e-izdaje. Foto Oscar Del Pozo/ AFP

Poskušal je stopiti tudi v stik s pokojno mamo, valižansko princeso Diano ob pomoči ženske, ki je trdila, da ima »moč«. Bržkone prevarantka, kot jo označuje sam, mu je od Diane predala to sporočilo: »Živiš življenje, kot ga ona ne bi mogla ... Živiš življenje, ki si ga je želela zate.« Sam za čustven trenutek opisuje, ko mu je rekla: »Tvoja mama je s teboj.«