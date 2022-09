Zadnje potovanje kraljice Elizabete II.

Karel III. je s kraljico soprogo Camillo danes prvič v vlogi kralja nagovoril britanski parlament, popoldne pa krsto z maminimi posmrtnimi ostanki v procesiji po Edinburgu s sestro in bratoma, princeso Anne ter princema Andrewom in Edwardom, pospremil iz kraljeve rezidence Holyroodhouse v katedralo St. Giles, kjer se bodo ljudje od nje lahko poslovili še jutri. Na letalu proti Londonu, ki naj bi pristalo na letališču Northolt malo pred 19. uro po britanskem času, jo bo spremljala le hči Anne.

Karel III. je danes kot kralj s kraljico soprogo Camillo prvič nagovoril člane obeh domov britanskega parlamenta, popoldne pa se mudil v Edinburgu, kjer je s sorojenci spremljal materino krsto v edinburško katedralo. FOTO: Dan Kitwood/ AFP

Novi kralj s soprogo kraljico niza srečanja in obiske – potovanje po Veliki Britaniji bosta zaokrožila v četrtek z obiskom Walesa –, kraljica Elizabeta II. pa se post mortem poslavlja od prebivalcev. Na poti z gradu Balmoral proti kapeli svetega Jurija na windsorskem gradu, kjer jo bodo po maši v Westminstrski opatiji v prisotnosti družinskih članov, britanskih politikov in voditeljev z vsega sveta položili k zadnjemu počitku, bo najdlje ležala v Westminstrski dvorani v Londonu. Krsta bo iz Buckinghamske palače tja krenila skozi središče Londona pojutrišnjem nekaj čez 14. uro in bo tam do 6.30 na dan pogreba, v ponedeljek, 19. septembra.

Potem ko je kraljičina krsta v nedeljo zjutraj z Balmorala krenila na zadnjo pot, je prvi večji postanek imela v škotski kraljevi rezidenci Holyroodhouse. FOTO: Jon Super/AFP

Najstarejši del Westminstra

Dvorana slovi kot najstarejši del Westminstra, zgrajena je bila konec 11. stoletja, v njej so člani obeh domov britanskega parlamenta danes sprejeli nov vladarski par, nazadnje pa so se prebivalci tam lahko poslovili od preminule Elizabetine mame, mame kraljice, pred dvajsetimi leti. Mimo njene krste, na kateri sta bila krona z znamenitim diamantom Koh-i-noor, s 105,6 karata enim od najtežjih na svetu, ter na roke napisano sporočilo njene hčere V ljubeč spomin, Lilibet, se je zvrstilo več kot 200.000 ljudi. To je bilo prvo javno slovo, pri katerem so obiskovalci morali skozi varnostne preglede, kar je podaljšalo čakanje. Ko je bila vrsta najdaljša, se je vila čez most Lambreth do South Banka in katedrale Southwark.

Danes je kralj Karel III. v spremstvu sestre in bratov mamine posmrtne ostanke pospremil iz rezidence Holyroodhouse v katedralo St. Giles, kjer bo ležala 24 ur in se bodo ljudje lahko prvič od blizu poslovili od vladarice. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Sicer pa ta tradicija v Westminstru sega v 17. stoletje, ko so se tako poslavljali od takratnih vladarjev Stuartov, v novejšem času pa od kralja Edvarda VII. naprej, ki je tam pred pogrebom ležal leta 1910. Enako je bilo z Elizabetinim dedom, kraljem Jurijem V., leta 1936 in šestnajst let pozneje z njenim očetom, kraljem Jurijem VI. Bilo bi tudi z njenim lani preminulim možem princem Filipom, če ne bi sam hotel drugače, a naposled so množično poslavljanje preprečili strogi ukrepi za preprečitev širjenja novega koronavirusa. Spomniti se gre na ovdovelo kraljico, ki je na moževem pogrebu v kapeli svetega Jurija sedela sama na klopi, njene fotografije pa so bile simbolne priče pandemije in žalovanja v osami.

Izjemni dogodki Westminstra V Westminstru se je na stotine ljudi poslovilo tudi od dveh premierov, Williama Gladstona konec 19. stoletja in sira Winstona Churchilla leta 1965, leta 1930 pa izjemoma celo od žrtev britanskega eksperimentalnega cepelina R101, ki ga je med prečkanjem severne Francije zajel požar, v katerem je izgubilo življenje 48 od 54 ljudi na krovu. A vendar so se v zgodovino tega prostora zapisali tudi drugi dogodki, denimo leta 1960 je parlamentarce nagovoril francoski predsednik Charles de Gaulle, sredi devetdesetih let pa južnoafriški predsednik Nelson Mandela.

Brez cvetja in zložljivih stolov

Do krste Elizabete II., ki bo ovita v kraljevo zastavo in bo nosila krono ter druge insignije, varovali pa jo bodo člani različnih gard, bo mogoče vstopiti 24 ur na dan. Po poročanju britanskih medijev je pričakovati, da jo bodo počastili tudi kraljičini otroci ali celo vnuki in se pridružili straži – tradicija, ki se imenuje bedenje princev.

Pristojni so opozorili ljudi na morebitne cestne zapore in zamude javnega prevoza, podobno kot na letališču bo treba skozi varnostna preverjanja. Med priporočili za lajšanje dolgega čakanja so pijača in jedača, prenosni polnilec za mobilni telefon in zdravila, k preminuli pa da naj vstopajo primerno oblečeni, politični ali žaljivi napisi so prepovedani. Tako kot prinašanje cvetja, sveč, plišastih igrač ali fotografij, transparenti, zložljivi stoli in odeje ter predvsem kakršnokoli snemanje.

Z Downing Streeta so sporočili, da se bodo pokojne vladarice spomnili z minuto molka na predvečer pogreba, v nedeljo ob 20. uri po britanskem času.