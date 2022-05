Zadnji kos pice Evropi ni teknil, Slovenije ne bo v finalu

Po dveh uspešnih letih je Slovenija letos drugič zapored obtičala v evrovizijskem polfinalu. Celjski zasedbi LPS, ki je nocoj na oder dvorane PalaOlimpico stopila kot peta, tik pred favoriziranimi Ukrajinci Kalush Orchestra, se po seštevku glasov nacionalnih žirij in gledalcev ni uspelo prebiti med deset finalistov. Katero mesto je slovenska peterica osvojila z Diskom, bo znano po razglasitvi zmagovalca v noči na nedeljo.

Izmed sedemnajstih držav, ki so se v Torinu predstavile danes, bodo v soboto ponovno nastopile: Švica, Armenija, Islandija, Litva, Portugalska, Norveška, Grčija, Moldavija, Nizozemska in Ukrajina, ki se je – edina – doslej še vsakič uvrstila v veliki finale.

V finalu le šestkrat

Slovenska evrovizijska statistika je precej manj uspešna od ukrajinske. Od kar so leta 2004 v Carigradu uvedli polfinalne večere, so naši predstavniki prvo oviro preskočili le šestkrat. Najprej je to v Helsinkih leta 2007 uspeli Alenki Gotar, kasneje pa še Maji Keuc, Tinkari Kovač, Maraayi, Lei Sirk ter kot zadnjima Zali Kralj in Gašperju Šantlu v Izraelu.

Izmed njih se je v finalu najbolje odrezala Maja Keuc, ki je v Düsseldorfu leta 2011 osvojila 13. mesto. Najboljša slovenska uvrstitev na Evroviziji pa še naprej ostajata sedmi mesti Nuše Derenda in Darje Švajger.