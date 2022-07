Zbogom, Šinzo Abe

Družina nekdanjega japonskega premiera Šinza Abeja, ki je v petek omahnil pod streli Tecuja Jamagamija, se je včeraj v templju Zojoji v Tokiu zbrala na zasebnem bedenju ob pokojnem.

Japonski običaj, imenovan cuja, tradicionalno poteka v noči pred pogrebom. Danes se bodo od človeka, ki je funkcijo predsednika vlade opravljal najdlje v povojni Japonski in na premierskem položaju preživel skoraj osem let, poslovili v ožjem družinskem krogu, večje poslovilne slovesnosti in državni pogreb pa bodo v prihodnjih dneh potekali v prestolnici in Abejevi domači prefekturi Jamaguči.

Soproga Šinza Abeja, 60-letna Akie Abe, je v bolnišnico v Nari pripotovala, ko se je še boril za življenje. Poročena sta bila od leta 1987 in nista imela otrok. Smrt 67-letnega politika, ki je leta 2020 odstopil s premierskega položaja zaradi zdravstvenih težav, je šokirala Japonsko.

Mesto, kjer je bil v petek ustreljen nekdanji japonski premier Šinzo Abe. FOTO: Philip Fong/AFP

Preiskovalci še vedno raziskujejo, kakšen motiv je vodil strelca, ki je nekdanjega japonskega voditelja ustrelil med govorom v mestu Nara. Jamagami, ki je nekoč služil v mornarici, je namreč najprej na zaslišanju izjavil, da ni »bil zadovoljen z nekdanjim premierom in da ga je nameraval ubiti«, a vzrok za nezadovoljstvo niso bila Abejeva politična stališča. V njegovi hiši so našli naprave za izdelavo razstreliva, ki so jih posebni tehniki razstavili in odnesli na analizo.

Pozneje je povedal, da verjame, da je bil Šinzo Abe povezan z versko skupino, ki jo je krivil za finančne težave svoje matere. Japonski mediji, ki navajajo policijske vire, poročajo, da je Jamagamijeva mati verski skupini darovala denar in bankrotirala. Po njegovih besedah je zaradi materine obsedenosti z versko skupino družina razpadla, Abeja pa je ustrelil »zaradi zamere«.

Izrazi sočutja z vsega sveta

Imena verske skupine policija ni sporočila, včeraj pa je novinarsko konferenco priredila Družinska federacija za svetovni mir in združitev, znana tudi kot Unifikacijska cerkev, ki je potrdila, da je morilčeva mati njihova članica in da se obredov udeležuje enkrat na mesec.

Na policiji niso želeli komentirati, ali je Jamagamijeva mati denar darovala tej ustanovi, ker preiskava še poteka. Po poročanju medijev naj bi šlo za sekto korejskega ustanovitelja Sun Mjung Muna, ki ima pripadnike v številnih državah, tudi na Japonskem. Predsednik japonske veje te organizacije Tomihiro Tanaka je dejal, da so pripravljeni sodelovati s policijo.

Povedal je tudi, da organizacija meni, da je Jamagamijeva mati, katere imena ni razkril, cerkvi denar darovala v 90. letih prejšnjega stoletja, vedo pa, da je leta 2002 zašla v finančne težave.

Abe je, podobno kot mnogi svetovni voditelji, vključno z nekdanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, na dogodkih Unifikacijske cerkve nastopal kot plačani govorec. Nazadnje je na dogodku, ki je potekal septembra lani, nastopil prek videopovezave, toda Tanaka je poudaril, da Abe, čeprav je nastopil na nekaj cerkvenih dogodkih, ni bil niti član niti svetovalec te organizacije.

Vodja policije v mestu Nara je medtem potrdil, da so na dogodku, kjer je bil Abe ustreljen, ugotovili pomanjkljivo varovanje.

Včeraj se je v deželi vzhajajočega sonca na poti v Indonezijo in na Tajsko nenapovedano ustavil ameriški zunanji minister Antony Blinken ter izrazil sožalje in solidarnost z japonskim ljudstvom.

»Tu sem, ker sta ZDA in Japonska več kot zaveznici; smo prijatelji. In ko prijatelj trpi, mu drugi prijatelj stoji ob strani,« je Blinken povedal po srečanju z japonskim premierom Fumiem Kišido.

Izrazi sočutja prihajajo z vsega sveta. V Tajvanu so zastave na uradnih poslopjih in šolah izobesili na pol droga, opero v Sydneyju pa so razsvetlili v barvah japonske zastave.