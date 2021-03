Zdravljica za hokejske navijače še pred osamosvojitvijo

Slovenski ljubitelji športa se konec marca leta 1991 še niso niti dobro oddahnili po odmevnem zaključku finala svetovnega pokala v smučarskih poletih v Planici, ko jih je od 28. marca do 7. aprila v Ljubljani in na Jesenicah že čakalo svetovno prvenstvo skupine B v hokeju na ledu.

​Ta šport je bil v nekdanji skupni državi Jugoslaviji povsem v domeni Slovencev, čeprav je bil formalnopravno organiziran v okviru zveznega sistema. Kljub temu je bila takratna Hokejska zveza Slovenije prepuščena sama sebi, brez kakršnekoli podpore krovne organizacije s sedežem v Beogradu, ko je organizirala turnir osmih reprezentanc v Tivoliju in Podmežakli. Pri tem ni bilo mogoče prikriti negotovosti v napetih političnih razmerah, saj smo se Slovenci že neprikrito poslavljali od Jugoslavije in gradili lastno državo. Preverite v nadaljevanju, kaj vse se je dogajalo na Hockeyju 91!