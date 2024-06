Zgodba o vodi, ljubezni in vseh straneh neba

V nadaljevanju preberite:

Le dva kraja v Sloveniji se ponašata z vodovodno tehniško dediščino z začetka 20. stoletja. Kranjski vodovodni stolp, ki je bil zgrajen leta 1911 in meri 34 metrov, je še vedno del vodovodnega omrežja. Šestinštirideset metrov visoki brežiški, ki so ga postavili tri leta zatem, pa se je po letih propadanja po predlanski prenovi vrnil v mestno življenje kot nova razgledna turistična točka. Je edini spomenik tovrstne tehniške dediščine pri nas, ki je v celoti obnovljen in v katerega je mogoče vstopiti.

Občina je za njegovo prenovo in ureditev bližnjega centra za obiskovalce nedavno prejela letošnje častno Valvasorjevo priznanje Slovenskega muzejskega društva, javnost pa ga je izglasovala za nagrado OHS v kategoriji javnih, družbenih in poslovnih projektov. Že predlanskim je občina za projekt prejela Steletovo nagrado Slovenskega konservatorskega društva. A kot sta povedala avtorja obnove, arhitekta Grega Bizjak in Tadeja Šepec Bizjak iz brežiškega biroja Naino, je še pomembneje od nagrad, ki si jih sicer štejeta v čast, da ima spomenik novo življenje in da so nanj ponosni tudi domačini.