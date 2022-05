Zgodovina slavne obleke: od Marilyn do Kim

Kim Kardashian je ukradla pozornost na letošnjem dogodku Met Gala v eni najslavnejših oblek vseh časov, ki je bila pred natanko 60 leti dobesedno zašita na goli stas najbolj seksapilne blondinke vseh časov. Ko je Marilyn Monroe v njej ameriškemu predsedniku Johnu F. Kennedyju v Madison Square Gardnu zapela Happy Birthday, Mr. President, je slavljenec po prihodu velikanske torte na oder množico nagovoril z besedami: »Zdaj ko sem dobil tako zapeljivo rojstnodnevno čestitko, se lahko umaknem iz politike!«

Bila je sobota, 19. maja leta 1962, deset dni pred 45. rojstnim dnem najmlajšega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, ko so v znameniti newyorški dvorani Madison Square Garden zanj priredili rojstnodnevno zabavo Gala All Star Show, ki je bila hkrati nabirka za demokratsko stranko. Igralec Peter Lawford (poročen je bil s predsednikovo sestro Patricio), ki je vodil prireditev za 15.000 gledalcev z mnogimi nastopi zvezdnikov, od slavne sopranistke Marie Callas in Elle Fitzgerald do Judy Garland in komedijanta Jacka Bennyja, je »žensko, ki je ni treba posebej predstavljati«, večkrat napovedal, preden je Marilyn Monroe pridrobencljala na oder, se znebila belega krznenega plašča in zasijala v obleki, posuti z 2500 kristalčki.

Rojstnodnevna zabava za predsednika v newyorški dvorani Madison Square Garden je bila hkrati nabirka za demokratsko stranko. FOTO: Cecil Stoughton. White House Photographs. John F. Kennedy Presidential Library And Museum, Boston

Pograbila je mikrofon in ustvarila eno najslavnejših interpretacij znane pesmi, ki je dobila dopolnitev z izvirno kitico, spisano na čast slavljencu. Za tiste čase nadvse drzna obleka, nastop in odsotnost predsednikove žene, prve dame Jackie Kennedy, ki je bila z otrokoma na posestvu Glen Ora pri Middleburgu v Virginiji, pa so sprožili številne govorice o aferi med predsednikom in Marilyn. Mnogi so, oziraje se nazaj, v podrobnostih prepoznali tudi nekaj zloveščih signalov.

Lawford je divo napovedal z late Marilyn Monroe, kar se je tedaj nanašalo na njeno kronično zamujanje, tri mesece zatem pa je beseda dobila povsem drug pomen (pokojna). Uradno je umrla zaradi prevelikega odmerka pomirjeval oziroma akutne zastrupitve z barbiturati, domnevno naj bi si življenje vzela sama. A kmalu so se pojavile tudi teorije zarote, celo namigovanja na umor. Nekateri so kazali na Johna in Roberta Kennedyja, ki naj bi z igralko ljubimkala, nekateri so omenjali celo obveščevalno službo Cia in mafijo ...

Nedvomno je bil to eden njenih zadnjih javnih nastopov, to naj bi bil tudi njen zadnji trenutek, ko se je videla s predsednikom, ki je umrl leto dni in pol za tem. Pozneje istega večera, na zasebni zabavi za okoli sedemdeset gostov, ki jo je priredil eden pomembnih članov demokratske stranke in direktor studia United Artists Arthur Krim v svoji hiši na 33 East 69th Street, je uradni fotograf Bele hiše Cecil Stoughton ustvaril tudi edino znano fotografijo Monroejeve z bratoma Kennedy.

Marilyn Monroe je ustvarila eno najslavnejših interpretacij znane pesmice, ki je dobila dopolnitev z izvirno kitico, spisano na čast slavljencu. FOTO: Cecil Stoughton. White House Photographs. John F. Kennedy Presidential Library And Museum, Boston

Obleko je videl šele na fotografijah v časopisu

Do nedavnega trenutka, ko je v obleko – shujšana za sedem kilogramov – za nekaj hipov slave skočila Kim Kardashian, je ni oblekla nobena druga. Nazadnje je lastnika zamenjala leta 2016, ko jo je na dražbi pri losangeleški dražbeni hiši Julien's kupil floridski muzej Ripley's Believe It or Not Museum za rekordnih 4,8 milijona dolarjev.

S tem je podrla Guinnessov svetovni rekord in postala najdražja obleka, prodana na dražbi. Pred tem se je odpravila še na razstavo v New Jersey ter v muzej v Kildaru na Irskem. Ob prodaji so dražitelji posneli tudi kratek video z Bobom Mackiejem, ki je obleko narisal kot mladenič, kot se je izrazil sam, je bil tedaj, na začetku svoje kariere, zadnje kolo v ekipi slavnega francoskega modnega oblikovalca, ustvarjalca hollywoodske kostumografije Jeana Louisa.

Bil je star le 22 let in služba pri francoskem modnem oblikovalcu Jeanu Louisu je bila njegova prva v Hollywoodu. Pogledoval je za vsakršno priložnostjo, ilustriral je za revije in časopise, da je zaslužil vsaj nekaj denarja. Malo pred dražbo leta 2016, je povedal, je znova našel svoj portfolio, s katerim se je potegoval za svoje prve službe. V njem je bila ilustracija blondinke v z bleščicami pošiti modri obleki in moškega v fraku, in to je bila tista ilustracija, ki mu je v prvem letu odpirala vrata, tudi k Jeanu Louisu.

Kim Kardashian je velika ljubiteljica dražb in ima v lasti več predmetov Johna F. Kennedyja. FOTO: Angela Weiss/Afp

Ta slavni oblikovalec je bil po Mackiejevih besedah zelo poseben, tih človek in predvsem zelo francoski, zaradi njegovega izrazitega francoskega naglasa ga je stežka sploh razumel, kaj govori, je povedal. »Zahteval je, da sem nekaj risal toliko časa, dokler skica ni bila takšna, kakršno je želel. Še neizkušen, ravno iz šole, sem moral risati Marilyn Monroe ves dan in delati tisto, kar naj bi bilo všeč tudi zelo slavnim oblikovalcem, in to mi je povzročalo stisko.

Skico obleke so nesli v znano hollywoodsko šivalnico Western Costume, izdelala pa jo je moja prijateljica Elizabeth Courtney, ki je pred tem z Louisom snovala obleke za Marlene Dietrich za njene nastope v Las Vegasu, prosojne, skozi katere se je videlo, a hkrati so zakrivale,« je povedal Bob Mackie pred šestimi leti. Končane obleke pa ni videl. »Bil sem najneznatnejši sodelavec, narisal sem skice in potem odšel domov, tisti večer sem šel v kino in nisem razmišljal o ničemer. Nisem vedel, za kaj je bila obleka namenjena, vedel sem le, da je bila za posebno priložnost,« je razkril.

Po prihodu velikanske torte na oder je John F. Kennedy množico nagovoril z besedami: »Zdaj ko sem dobil tako zapeljivo rojstnodnevno čestitko, se lahko umaknem iz politike!« FOTO: Cecil Stoughton. White House Photographs. John F. Kennedy Presidential Library And Museum, Boston

S postavo na vrhuncu

Teh trenutkov se je spominjal tudi ob ponovni vrnitvi obleke pred oči svetovne javnosti. V floridskem muzeju jo hranijo v zatemnjenem trezorju z optimalno temperaturo 20 stopinj Celzija in z od 40- do 50-odstotno vlažnostjo. Bob Mackie, ki ima za sabo uspešno kariero modnega oblikovalca in kostumografa, ki je oblačil mnoge zvezdnice 20. stoletja, je pred dnevi za ameriški Vogue povedal, da je za to, za katero priložnost je narisal obleko, izvedel s fotografij v časopisu.

Še zdaj je prepričan, da je bila Marilyn videti neverjetno in je dosegla natanko to, kar je nameravala. »Studio Fox ji zaradi škandala s koledarjem, na katerem je bila gola, ni dovolil, da bi v filmih nosila kaj preveč razkrivajočega. A tedaj ji je bilo pravzaprav vseeno, saj je bila že odpuščena. Njena postava je bila na vrhuncu, obleka pa je bila klasične oblike za tiste čase,« je povedal. Monroejeva naj bi po pisanju Voguea za ta kos po meri Jeanu Louisu plačala 1440 dolarjev (biografija Kennedyjev Jamesa Pattersona navaja ceno 12.000 dolarjev). Prvič je bila prodana na dražbi njene zapuščine pri Christie'su leta 1999 za več kot milijon dolarjev.

In kako je Kim Kardashian sploh prišla do priložnosti, da jo obleče? Kot je razkrila, je velika ljubiteljica dražb in ima v lasti več predmetov Johna F. Kennedyja, pozna tudi lastnika dražbene hiše Julien's. Ta jo je povezal z muzejem, in tako so se začeli pogovori. Očitno pa še eno poglavje v zgodovini slavne obleke.