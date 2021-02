Zmaga Meghan Markle v tožbi proti tabloidu

Pismo je Meghan Markle svojemu očetu poslala kmalu po poroki s princem Harryjem. FOTO: Saeed Khan/AFP

je dosegla majhno zmago v boju proti tabloidnim medijem, ki so bili menda eden od vzrokov, da je s soprogom, britanskim, in sinompred več kot letom dni zapustila Združeno kraljestvo in se preselila najprej v Kanado, nato v ZDA. Sodišče je pred dnevi razsodilo, da je bila objava izvlečkov njenega pisma očetu osebna in občutljiva, zato je upravičeno pričakovala, da bo ostala zasebna, članki, objavljeni v tabloidu Mail on Sunday in na portalu MailOnline, pa so očitno posegli v ta pričakovanja. Sodnikje tako odločil, še preden se je začelo sojenje, saj je prepričan, da tudi po njem ne bi mogli doseči drugačne razsodbe.Pismo, napisano na roko, je vojvodinja Susseška svojemu odtujenemu očetuposlala kmalu po poroki s princem Harryjem avgusta 2018, ki pa se je ni udeležil zaradi govoric, da je v zameno za denar sodeloval s paparaci.V družbi ANL, ki je lastnica tabloida, so nad odločitvijo in skrajšanim postopkom razočarani; zagovarjajo se namreč, da je bila objava pisma del strategije pošiljateljice, da bi se pokazala v javnosti kot ljubeča hčerka. Meghan Markle, v imenu katere je tožbo pred dvema letoma vložila skupina Schilling, je izrazila zadovoljstvo, ker je sodnik prepoznal »nezakonito in nehumano prakso« tabloida. »Zanje je to igra. Zame in za mnoge druge resnično življenje, resnični odnosi in resnična žalost,« je izjavila.