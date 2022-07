Znova odprli zelo zahtevno planinsko pot na Koroško Rinko

Pot, ki s Kranjske koče na Ledinah vodi na Koroško Rinko in je bila že nekaj let zaprta, dobro pripravljene planinke in planince v varnejši podobi znova vabi v Grintovce. Za njeno obnovo so poskrbeli markacisti Planinskega društva (PD) Kranj in tehnična ekipa markacistov Planinske zveze Slovenije (PZS).

Obnova je potekala v okviru izbora Naj planinska pot, s katerim Zavarovalnica Triglav v sklopu akcije Očistimo naše gore in v sodelovanju s PZS osvešča o pomenu prostovoljnega dela markacistov ter podpira njihova prizadevanja za varnost slovenskih planinskih poti.

»Planinska pot, ki je primerna le za izkušene ter dobro opremljene planince, je končno obnovljena in ponovno odprta. Zamenjane so jeklenice in klini, pot je na novo označena. V krušljivem delu smo poiskali in uredili 'obvoz' v trdnejši skali. Vse izkušene planince zato vabimo, da se iz Kranjske koče na Ledinah ponovno povzpnejo na Koroško Rinko, od koder je čudovit razgled.

V gorah nad Jezerskim, kamor sodi tudi Koroška Rinka, prav gotovo očara prvobitni in divji svet, kamor ne zahaja veliko planincev,« je na obnovljeno pot v Grintovcih povabil Miha Marenče, predstavnik Planinskega društva Kranj, kjer skrbijo za pot na Koroško Rinko s Kranjske koče na Ledinah.

Primerna le za dobro pripravljene planince

Čeprav pot v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp ljubitelje gora ter planin navdušuje z izjemnimi razgledi na okoliške vrhove, je za njen obisk potrebna ustrezna pripravljenost. Gre namreč za zelo zahtevno planinsko pot, ki se kmalu po zložnem začetku po klinih in jeklenicah vzpne čez strma severna pobočja.

Planinci, ki se bodo podali nanjo, naj zato ne pozabijo na osnovno opremo za visokogorje: visoke ali polvisoke čevlje z dobrim podplatom, čelado, plezalni pas, samovarovalni komplet in rokavice. Ljubitelji visokogorja lahko podroben opis obnovljene poti preverijo na portalu Vse bo v redu plus.

Za obnovo so poskrbeli markacisti Planinskega društva Kranj in tehnična ekipa markacistov Planinske zveze Slovenije. FOTO: Grega Eržen

Pot, ki s Kranjske koče na Ledinah vodi na Koroško Rinko, je sredstva za obnovo prejela v okviru izbora Naj planinska pot 2021. Čeprav ji je širša javnost že lani namenila največ glasov, s čimer je pot prejela tudi sredstva za obnovo, je bilo zaradi neugodnih vremenskih razmer na nekatera vzdrževalna dela treba počakati vse do letošnje planinske sezone.

V sklopu obnove so markacisti PD Kranj opravili osnovna vzdrževalna dela s čiščenjem in označevanjem poti, medtem ko je tehnična skupina markacistov PZS na izjemno izpostavljenem terenu dotrajana varovala zamenjala z novimi ter tako poskrbela, da je pot znova odprta vsem, ki se želijo odpraviti v visokogorje.

Zavarovalnica Triglav je v okviru akcije Očistimo naše gore in v sodelovanju s PZS tudi letos poskrbela za izbor Naj planinska pot. Največ glasov in z njimi sredstva za obnovo je tokrat pripadlo zelo zahtevni Hanzovi poti, ki vodi od Koče na Gozdu na Prisojnik, in je trenutno zaprta zaradi podora. Za njeno obnovo bo poleg markacistov PD Kranjska Gora poskrbela tudi tehnična ekipa markacistov PZS.