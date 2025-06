Uvedite embargo na orožje in končajte genocid!

Mednarodni PEN poziva k takojšnjemu embargu na izvoz orožja za vse strani v konfliktu, predvsem k prepovedi izvoza vsega orožja, ki ga Izrael uporablja pri vztrajnem in namernem napadanju palestinskih civilistov na okupiranem palestinskem ozemlju – v Gazi, na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu. Ogorčeni smo nad tem, da mednarodna skupnost ne zaustavi genocida nad Palestinci v Gazi, medtem ko Izrael izvaja nečloveško obleganje celotnega prebivalstva, uporablja lakoto kot vojno orožje in vsakodnevno pobija civiliste.

Mednarodni PEN ponovno poziva k takojšnji in trajni prekinitvi ognja, neoviranemu dostopu do humanitarne pomoči v Gazi, izpustitvi vseh talcev in samovoljno pridržanih Palestincev ter prenehanju izraelske okupacije Palestine, vključno s sistemi rasne segregacije in apartheida, ki so tam uveljavljeni.

Mednarodni PEN je dokumentiral pretresljiva pričevanja palestinskih pisateljev na celotnem območju okupiranih palestinskih ozemelj, ki so poročali in potrdili vse več dokazov, ki kažejo na usklajena in sistematična prizadevanja Izraela za izbris Palestincev in njihove kulturne dediščine, predvsem v Gazi.

Mednarodni PEN se strinja z ZN, pravnimi strokovnjaki, sorodnimi organizacijami za človekove pravice in raziskovalci genocida, da se nad Palestinci v Gazi izvaja genocid na različne načine, vključno z vsesplošnimi množičnimi poboji ter zlorabo pomanjkanja hrane in zdravil kot orožja.

Genocid v Gazi, ki se nadaljuje, je za pisatelje najbolj smrtonosno obdobje po drugi svetovni vojni. Zaradi nenehnega izraelskega bombardiranja Gaze so umrli številni ljudje, sistematično je bila uničena pomembna infrastruktura, kot so bolnišnice, šole, knjižnice, knjigarne, vodovodno in električno omrežje ter komunikacijski sistemi, in prebivalci so bili prisilno preseljeni, vključno s pisatelji, akademiki, umetniki in kulturnimi delavci.

V zadnjih 18 mesecih je bilo v izraelskem bombardiranju ubitih najmanj 23 palestinskih pisateljev. V istem obdobju je Izrael odgovoren tudi za smrt najmanj 173 palestinskih novinarjev in medijskih delavcev. Trajni napadi na palestinsko kulturo, vključno s spomeniki kulturne dediščine, pisatelji in novinarji, so namerna strategija za utišanje in izbris palestinskega naroda.

Pisatelji v Gazi so Mednarodnemu PEN poročali o nepovratni izgubi velikega dela materialne in nematerialne kulturne dediščine v Gazi, vključno z neodvisnimi kulturnimi prostori, osebnimi knjižnicami in lokalno ustvarjenimi literarnimi deli – vse to je bilo uničeno po letih prizadevanj pod strogimi omejitvami. Unesco je 27. maja 2025 potrdil, da je bila od 7. oktobra 2023 v Gazi povzročena škoda na 110 kulturnih objektih, vključno z verskimi objekti, zgodovinskimi stavbami, spomeniki, muzeji in arheološkimi najdišči.

Pričevanja pisateljev so opisovala tudi izzive, s katerimi se spopadajo ob vztrajni ogroženosti njihovih življenj. Neusmiljene izraelske vojaške operacije, vsesplošno bombardiranje tako imenovanih »varnih območij« z močnimi eksplozivi, neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, napadi ostrostrelcev, katerih tarča so civilisti, ter nenehne samovoljne omejitve in prepoved humanitarne pomoči – so mračna vsakdanja realnost. Vsi pisatelji, ki so se pogovarjali z Mednarodnim PEN, so to dosledno poudarjali: »V Gazi ni varnega kraja«.

Izjava Mednarodnega PEN

