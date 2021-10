Ekipa Evropa za enakopravnost na področju cepiv

Cepljenje ljudi povsod po svetu je nujno za dokončno zajezitev pandemije covida-19.

Evropa svojo odgovornost do svetovne skupnosti že od samega začetka te krize jemlje zelo resno. Nikoli se nismo osredotočali zgolj na EU, temveč smo si ves čas prizadevali za solidarnost na področju cepiv. Trdno smo zavezani uresničitvi cilja 70-odstotne precepljenosti na svetovni ravni do konca septembra 2022.

Dejstvo je, da so danes številne države z nizkim in nižjim srednjim dohodkom še daleč od tega cilja. V Afriki, naši sestrski celini, so, na primer, cepljeni le štirje odstotki prebivalstva.

To nas postavlja pred izziv, s kakršnim se še nismo spopadli – a skupaj ga zmoremo in moramo rešiti.

Naše države članice lahko pomembno pripomorejo k reševanju življenj in dokončni zajezitvi pandemije po vsem svetu. To je večinoma mogoče zaradi uspeha strategije EU za cepiva.

Pripravili smo raznovrsten portfelj cepiv z več kot 4,2 milijarde odmerkov varnih in učinkovitih cepiv, ki rešujejo življenja, za državljane in državljanke EU ter ljudi drugod po svetu.

Državam članicam EU je bilo do zdaj dobavljenih več kot 800 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, s katerimi je bilo polno cepljenih več kot 290 milijonov državljank in državljanov EU.

V tem duhu solidarnosti in usklajevanja smo izpolnili obljubo, da bo do konca poletja proti covidu-19 cepljenih 70 odstotkov odraslih v EU.

Zagotovili smo dovolj odmerkov, da smo cepili prebivalce in prebivalke EU, poleg tega pa cepivo delili tudi z drugimi.

EU in njene države članice so se kot Ekipa Evropa skupaj zavezale enakopravnosti in solidarnosti na področju cepiv. Unija bo kot svetovna lekarna in največja svetovna izvoznica cepiv še naprej pomagala preostalemu svetu. Do zdaj smo izvozili polovico cepiv, proizvedenih v EU, to je milijardo odmerkov.

Poleg tega smo z več kot tremi milijardami evrov najpomembnejši podporniki instrumenta Covax, svetovne pobude, katere cilj je zagotoviti pravičen dostop do cepiv proti covidu-19 v več kot 140 državah.

EU in predvsem njene države članice morajo kot Ekipa Evropa izpolniti zavezo, da bodo podprle države z nizkim in srednjim dohodkom ter z njimi do konca leta 2021 delile več kot 250 milijonov odmerkov. Države članice so do zdaj razdelile le približno 50 milijonov odmerkov. Čas je, da okrepimo svoja prizadevanja in uresničimo tudi to zavezo. Komisija bo prispevala svoj delež in sprostila sredstva za novo donacijo dodatnih 200 milijonov odmerkov do sredine prihodnjega leta.

V Evropi smo na poti k okrevanju po pandemiji. Vse boljše zdravstvene razmere in rahljanje omejitev omogočajo ponovni zagon naših gospodarstev; rast BDP EU naj bi leta 2021 znašala 4,8 odstotka, leta 2022 pa 4,5 odstotka.

Toda razmere ostajajo nestabilne. Pandemija se nadaljuje, svetovno okrevanje pa je še vedno neenakomerno. Zamude pri cepljenju po svetu povečujejo tveganje za pojav novih, nalezljivejših in nevarnejših različic.

Covid-19 ne pozna meja. Dokler ne bomo varni vsi, ne bo varen nihče. To ni le kliše. Ne gre samo za moralno dolžnost, temveč tudi za javnozdravstveno in geopolitično nujnost.

Še vedno ostajamo zavezani spodbujanju in podpiranju donacij. Da bi državam pomagali pri načrtovanju izvedbe, je ključna preglednost v zvezi s časovnim razporedom proizvodnje in dobave.

Le s povečanjem stopnje precepljenosti po svetu bomo lahko spet potovali ter živeli v uspešnih gospodarstvih in brez strahu pred covidom-19.

Poleg donacij vlagamo v lokalno proizvodnjo cepiv in zdravil, da bi zadovoljili strukturne potrebe v Afriki ter pomagali odpraviti ozka grla v kampanjah cepljenja na tej celini ter okrepiti njeno pripravljenost in zmogljivosti za odzivanje.

Ekipa Evropa ima ključno vlogo pri usmerjanju svetovne solidarnosti na področju cepiv, dokončni zajezitvi pandemije in boljši obnovi. To vključuje krepitev globalne arhitekture zdravstvene varnosti in pripravljenosti na grožnje za zdravje na svetovni ravni. To je naša prednostna naloga in sestavni del evropske zdravstvene unije.

Konkreten primer je ustanovitev evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere (Hera), ki bo pomagal okrepiti mednarodno sodelovanje in globalno odzivanje na izredne razmere v primeru prihodnjih čezmejnih groženj za zdravje.

To pandemijo lahko premagamo le s skupnimi močmi.

Prav tako se lahko le s sodelovanjem na svetovni ravni bolje pripravimo na prihodnje krize.

---

Stela Kiriakides je evropska komisarka za zdravje in varnost hrane, Jutta Urpilainen pa evropska komisarka za mednarodna partnerstva.