Etični, pravni in politični potencial za družbo 5.0

V nadaljevanju preberite:

Slovenska ustava je med redkimi ustavami, ki so z eno samo določbo o ustavnosti in zakonitosti primerljive s tem, kar danes velja za »kamen modrosti« ali paradigmo trajnostnega razvoja na prehodu iz industrije 4.0 v družbo 5.0. To je določba 153. člena Ustave RS, o kateri ustavnopravna teorija in praksa Ustavnega sodišča RS ugotavljata, da z ustavnostjo in zakonitostjo vzpostavlja skupni okvir pravne države kot usklajene celote ustavnega in političnega sistema. S tem je zajet tudi moralno-etični vidik, da morajo vsi, ki sodelujejo pri izvajanju državne oziroma javne oblasti in upravljanju javnih zadev ravnati v skladu z ustavo. S temi ugotovitvami je ta članek najprej namenjen dnevu ustavnosti, ki ga vsako leto zaznamujemo 23. decembra.