Ko sta gorela Moskva in Washington

Pred kratkim me je nasmejal naslov članka »Ko makroekonomisti premagajo vojaka Putina«. Ta naslov me je spomnil na predvolilni slogan mirovnika in družbenega aktivista dr. Marka Hrena »Hren gre v nos«. Pa je hudomušni mimoidoči na plakatu dopisal »V parlament pa ne«. Po zgledu mimoidočega sem v mislih dopolnil naslov, ki bi se glasil: »Ko makroekonomisti premagajo vojaka Putina, draginje pa ne!« Če pogledam nazaj v preteklost, vsaj v dobo mojega spoznavanja ekonomije in zgodovine, ki še traja, spoznavam, da takrat, ko so makroekonomisti prepričani, da razumejo ekonomijo, ponavadi nimajo prav.