Nasilje pri mladih: samo simptom globljih problemov?

V Sloveniji je v primeru težav še vedno prisotna kultura molka. Težko se govori o stiskah, še težje pa o nasilju, kar otežuje prepoznavanje in reševanje problemov. Oba dejavnika kažeta na pomanjkljivosti v sistemu – tako v zdravstvenem sistemu kot v izobraževalnem. Reševanje zahteva sistemske spremembe, ne le posamezne intervencije. Dolgoročne posledice na posameznike pa lahko puščajo nezdravljene duševne stiske in nerešeno šolsko nasilje, saj lahko pripomorejo k povečevanju agresije in nasilja.

Preprečevanje nasilja pri mladih zahteva celosten in večplasten pristop. To pomeni, da sta potrebna odgovornost in sodelovanje vseh deležnikov: družine, šole, skupnosti in posameznikov samih. Ključno je ustvarjanje okolja, kjer se mladi počutijo varne, slišane, cenjene in podprte. Poudarek mora biti na zgodnjem prepoznavanju znakov stiske, dostopnosti do strokovne pomoči za duševno zdravje, na izobraževanju o socialnih veščinah in empatiji ter na ustvarjanju kulture spoštovanja in nenasilja.