Neoliberalna agresija na Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

Toda ostanimo pri Ukrajini. Že pred vojaško agresijo, ki je sledila propadu obeh sporazumov iz Minska, se je na Ukrajino sprožila neoliberalna agresija. Vanjo sodi tudi najnovejše načrtovanje tako imenovanega Marshallovega načrta za Ukrajino, izvajanje katerega bo, kot zatrjujeta Ursula von der Leyen in Olaf Scholz, trajalo več generacij. Pravi Marshallov načrt, ki se ni izvajal več generacij, temveč je trajal štiri leta, je bil v zadnjem desetletju preteklega stoletja večkrat omenjen v zvezi s preoblikovanjem nekdanjih socialističnih držav. Toda premika od besed k dejanjem ni bilo. Namesto Marshallovega načrta se je uresničilo washingtonsko soglasje, večglava hidra, nastala v trikotniku ameriške administracije, Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada. Nastala je v soočenju z dolžniškimi krizami in hiperinflacijami južnoameriških držav, čeprav je korenine vlekla iz izvirnega Marshallovega načrta. Sčasoma so ji nadeli povsem neoliberalno obleko z neusmiljenim neoliberalnim tržnim fundamentalizmom vred.