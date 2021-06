Nikoli ne boste hodile same

Med pandemijo je bil številnim ženskam in dekletom po svetu onemogočen dostop do spolne in reproduktivne zdravstvene nege, ker se ju je napačno obravnavalo kot nižjo prioriteto. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

V svetu zaradi posledic zapletov pri nezakonitem splavu vsakih 15 minut umre ena ženska. FOTO: Cesar Manso/AFP

V svetu zaradi posledic zapletov pri nezakonitem splavu vsakih 15 minut umre ena ženska. To je na leto približno 60.000 smrtnih primerov, ki so posledica prepovedi splava. Smrt in resne poškodbe, ki so posledica takšnih splavov, je moč skoraj v celoti preprečiti s spolno vzgojo, uporabo kontracepcije ter varnimi in zakonitimi postopki prekinitve nosečnosti.V Evropi smo zahvaljujoč feminističnemu gibanju na tem področju naredili ogromen napredek, kljub temu pa imamo države, kot sta Malta, kjer je splav še vedno prepovedan v vseh primerih, in Poljska, kjer je prekinitev nosečnosti dovoljena samo v primeru, ko je ogroženo življenje matere ali je nosečnost posledica posilstva. Skrb vzbujajoče je, da ima nasprotovanje pravicam žensk vse večji zagon, kar vodi v zmanjšanje dosedanjih pravice žensk in ogroža njihovo zdravje. Skrajno desničarski aktivisti in gibanja proti teoriji spola ne prenesejo vse bolj neodvisnih in vplivnih žensk. Pravica do zakonitega splava je ključni cilj njihovih napadov. Kot progresivni člani evropskega parlamenta smo tudi sami tarča napadov.Pred skoraj desetletjem smo poslanke in poslanci evropskega parlamenta pozvali k sprejetju resolucije, v kateri smo priporočili, da se zakoniti in varni postopki splava omogočijo po celotni Evropski uniji. Reakcija organizacij proti svobodnemu odločanju o rojstvu otrok je bila burna. Preplavili so nas s peticijami, grožnjami, napadi na družbenih omrežjih, neželeno elektronsko pošto, s katerimi so poslanke in poslance evropskega parlamenta pozivali, naj resolucijo zavrnejo. Nekateri med njimi so v dneh pred glasovanjem prejeli več kot 80.000 elektronskih sporočil. Ta obsežna kampanja proti svobodi izbire o rojstvu otrok je bila pogubna za naša prizadevanja. Namesto tega je bila pod vodstvom konservativcev sprejeta resolucija, v kateri je bilo zapisano, da je spolno in reproduktivno zdravje v pristojnosti držav članic.Ta četrtek imamo priložnost to popraviti in odločno podpreti evropske ženske. Tokrat bomo glasovali o resoluciji, s katero bomo jasno potrdili, da sta spolno in reproduktivno zdravje človekovi pravici in da morata biti zagotovljeni vsakemu brez diskriminacije. Resolucija vključuje jasen poziv k uvedbi spolne vzgoje v vseh osnovnih in srednjih šolah, dostopu do kontracepcije ter zagotovitvi varnega in zakonitega splava. V 21. stoletju morajo imeti vse ženske v Evropi svobodo odločanja o svojem telesu. Dostop do zdravstvene oskrbe in reproduktivne pravice niso vprašanje ideologije, ampak zdravja. Skrajni čas je, da nacionalne vlade odstranijo vsakršne ovire za uvedbo zakonitega splava.Obsežna mobilizacija proti našim prizadevanjem pred osmimi leti nas je naučila, da težko priborjene pravice niso zagotovljene za večno. Vedno bodo obstajali ljudje, ki bodo te pravice želeli ukiniti. To smo videli na Poljskem, ko je tamkajšnja vlada pod vodstvom ultrakonservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS) naredila korake v smeri kriminalizacije spolne vzgoje za mladoletne in uvedla potrebo po receptu za pridobitev urgentne kontracepcije (tako imenovane jutranje tabletke). Lani, sredi pandemije, je sodišče pod nadzorom stranke PiS izdalo razsodbo, po kateri je splav prepovedan, tako da ga je kriminalizirala tudi v primeru hudih okvar ploda. Več sto tisoč pogumnih Poljakinj je zasedlo ulice in ponavljalo sporočilo: »Nikoli ne boste hodile same«. Ne bomo se zaustavili, dokler ženske na Poljskem ne bodo imele enakih pravic kot ženske v Franciji, Španiji ali v Belgiji.Med pandemijo je bil številnim ženskam in dekletom po svetu onemogočen dostop do spolne in reproduktivne zdravstvene nege, ker se ju je napačno obravnavalo kot nižjo prioriteto. Na začetku pandemije je madžarska vlada s prepovedjo vseh postopkov, ki z vidika ohranjanja življenja niso bili nujni, suspendirala skoraj vse kirurške splave. Medtem ko je nekaj držav, kot sta Francija in Portugalska, olajšalo nekatere postopke glede splava, je bil odziv večine držav premajhen ali prepozen.Zakonske omejitve ne vodijo v zmanjšanje števila splavov. Namesto tega ženske prisilijo, da svoja življenja tvegajo z nevarnimi skrivnimi postopki. Po podatkih Inštituta Guttmacher je stopnja splavov v državah, kjer je ta prepovedan, 37 na 1000 prebivalcev, medtem ko v državah, kjer je splav dovoljen brez večjih omejitev, ta znaša 34 na 1000 prebivalcev. Med temi državami torej skoraj ni razlike. V Evropski uniji ženske, ki si to lahko privoščijo, pogosto potujejo v drugo državo članico, da bi opravile splav, kar kaže na to, da so tudi pri tem vprašanju v najtežjem položaju revnejše ženske.Število splavov lahko zmanjšamo samo z zanesljivo spolno vzgojo in splošnim dostopom do kontracepcije. Lani je kontracepcijska tabletka praznovala 60-letnico. Kljub temu da je zelo priljubljena, imata le Francija in Belgija učinkovite programe za povračilo stroškov kontracepcije. Druge države jima morajo slediti. Enako kot pri kontracepcijski tabletki je treba uvesti tudi pri drugih vrstah kontracepcije, vključno s kontracepcijo za moške. Hkrati potrebujemo tudi visokokakovostno spolno vzgojo, da bi naši otroci lahko razvili zdrav in pozitiven odnos do svojih teles, lastne seksualnosti in odnosov. Obsojamo pred kratkim sprejeto zakonodajo na Madžarskem, ki v šolah prepoveduje vsebine, za katere velja, da spodbujajo homoseksualnost in spremembo spola, saj to še dodatno stigmatizira že tako ranljivo skupnost LGBTI. Prav tako moramo podvojiti naša prizadevanja v boju proti nasilju nad ženskami.Olga Tokarczuk, poljska pisateljica in Nobelova nagrajenka, je dejala: »Materinstvo je smiselno le, ko odločitev postati mati sprejme posameznica s pravico do svobodne in odgovorne odločitve. Država, ki si prilašča pravico odločati o telesu, zdravju in življenju 50 odstotkov svojih državljanov – je totalitarna država.« Tisti, ki nas zdaj tako glasno napadajo, so nasprotniki žensk in njihove pravice do svobodne izbire. Ženskam želijo vladati in jim omejevati svoboščine. Tokrat nas ne bodo ustrahovali. Verjamemo, da se bo evropski parlament postavil na stran žensk.***Iratxe García, vodja Skupine naprednega zavezništva socialistov in demokratov v evropskem parlamentuFred Matić, poslanec evropskega parlamenta (S&D) in poročevalec o stanju spolnega in reproduktivnega zdravja in pravicPrispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.