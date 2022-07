O oboroženi vstaji in ljudski razsodnosti

V nadaljevanju preberite:

Za kakšno politiko je šlo, ko je voditelj oddaje Kdo vam laže? komentiral možnost oborožene ljudske vstaje?

Ideja ljudske oborožene vstaje je vgrajena v sam temelj teorije države. Celo Thomas Hobbes, ki je vladarjem pri zagotavljanju telesne in premoženjske nedotakljivosti državljanov dovolil uporabo vseh sredstev, jim je ob neuspehu prerokoval le upore. John Locke je šel dalj. Trdil je, da ima ljudstvo, če vladar ne izpolnjuje pogojev svoje pooblastitve, pravico do revolucije. Če bi izmenjavo med predzadnjim klicateljem v oddajo Kdo vam laže? 28. junija in voditeljem Borisom Tomašičem obravnavali kot politično-filozofsko razpravo, bi lahko rekli, da se je klicatelj izkazal za odločnega lockovca, Tomašič pa da je pretežno, a ne povsem, uporabljal le manj zahtevni Hobbesov pojmovnik.