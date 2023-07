Občanska znanost in vključujoča družba

V nadaljevanju preberite:

Sodeč po desetih načelih, ki jih je leta 2015 sprejelo evropsko združenje European Citizen Science Association (ECSA), je občanska znanost primerljiva s katerikoli drugo raziskovalno metodo. Pomeni, da je tudi zavezana k spoštovanju temeljnih načel, spoznavnih (epistemskih) in moralnih (etičnih) standardov pričakovanega delovanja in odgovornosti ali etike in integritete v znanosti. Po načelih ECSA se občanska znanost razlikuje od tradicionalnih načinov znanstvenoraziskovalnega dela, ker omogoča vključevanje skupnosti in demokratizacijo znanosti. Glede tega velja upoštevati, da nobena znanstvena veja ali disciplina ni sama sebi namen. Kolikor želi imeti neki smisel in uporabno vrednost, je vsako raziskovalno delo z vpetostjo v kontekst raziskovanja tako ali drugače odvisno od družbene stvarnosti in splošne javnosti. Zato nekateri avtorji utemeljeno trdijo, da je občanska znanost le ena od različic deliberativne – posvetovalne, razpravljajoče, participativne demokracije (Herzog, L., Lepenies, R., Citizen Science in Deliberative Systems: Participation, Epistemic Injustice, and Civic Empowerment, 2022).