Prekarnost je večinoma posledica neenakosti

S podpisom poziva za sistemsko odpravo prekarnosti so koalicijske stranke ukrepe opredelile zelo jasno. Če smo pred štirimi leti morda še lahko rekli, da ta ostaja odprt pojem in da ga različni deležniki lahko povsem legitimno interpretirajo različno, je diskusija, ki jo je pred volitvami neutrudno spodbujal kolega Črt Poglajen, podala jasen zaris področij, ki so pred nami, pa tudi jasne smeri razvoja.