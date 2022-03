Putinova vojna in madžarske volitve

Na začetku marca so se na Madžarskem začeli pojavljati novi plakati. Na njih je bil napis »Ohranimo mir in varnost Madžarske!« in prikazujejo predsednika vlade Viktorja Orbána v črni jakni, ki samozavestno in odločno zre v daljavo. Ni naključje, da je podoben Volodimirju Zelenskemu, predsedniku Ukrajine, države v vojni.

Plakat je bil objavljen deset dni po ruskem napadu na Ukrajino, dogodku, ki je spremenil diskurz političnih strank v kampanji pred madžarskimi splošnimi volitvami ta konec tedna. Ko se je začela Putinova grozna vojna, so vsi na Madžarskem pričakovali, da bo to skrhalo podporo vladajoči stranki Fidesz.

Nekoč protirusko usmerjeni Viktor Orbán se zadnje desetletje zloglasno obrača k Putinu in krepi vezi, ki presegajo razumnost in naš nacionalni interes. S tem, ko se je s Putinom skrivaj dogovoril za gradnjo dveh novih jedrskih elektrarn, sklenil netransparentne plinske posle in gostil rusko »vohunsko banko« v Budimpešti – kljub protestu opozicije in madžarskih zahodnih zaveznikov – je Orbán vztrajal, da je mogoče izkoristiti ples med Rusijo in EU. Mediji, ki jih nadzoruje Fidesz, že več let izvajajo prorusko komunikacijsko strategijo – pogosto delijo ruske lažne novice, da bi omehčali javno mnenje. Kljub tej propagandi 60 odstotkov Madžarov meni, da se je Madžarska preveč približala Rusiji.

Sprememba javnega mnenja bi nas težko presenetila glede na množice Ukrajincev, ki so se pojavile na mejah Madžarske prvi dan invazije. Ruska agresija je vzbudila nacionalne spomine na vstajo Madžarske proti sovjetskemu nadzoru leta 1956, katere slogan »Rusi, pojdite domov!« je v dolgih komunističnih letih postal vsakdanja fraza. Leta 2022 je zavzemanje za Ukrajino z našimi zahodnimi zavezniki za Madžare tako moralna dolžnost kot pragmatični nacionalni interes.

Združena opozicija na Madžarskem je hitro spremenila sporočilo svoje kampanje in od Orbána zahteva, da se pridruži evropskim zaveznikom in naredi vse, kar je mogoče, da podpre Ukrajino in njene prebivalce. Volitve predstavljajo nič manj kot izbiro med Evropo in avtoritarnim vzhodom.

Vojna je Fidesz najprej postavila v neprijeten položaj. Orbán je le tri tedne prej, ko se je vrnil z »mirovne misije« v Moskvi, kjer se je želel prikazati kot svetovni voditelj ob boku s Putinom, očitno napačno razumel njegove namere. Na koncu je vendarle nerad podprl EU, ko je uvedla sankcije proti Rusiji. »Zdaj ni čas za pamet, ampak za enotnost,« je dejal. Toda kmalu je postalo jasno, da se ni odrekel svoji igri ravnotežja.

V enem od intervjujev je pojasnil, da »vojna iz kakršnegakoli razloga ni dopustna, Madžarska pa obsoja tiste, ki to počnejo.« Vendar je opozoril, da bi se cene energentov potrojile, če bi Madžarska prekinila naftno in plinsko sodelovanje z Rusijo, in da ne bi mogel več jamčiti za nizke račune gospodinjstev, ki jih njegova vlada vzdržuje od leta 2014. Madžarska bi podprla begunce in Ukrajini zagotovila hrano in gorivo, ne pa tudi orožja. Opozicijo je obtožil, da poskuša Madžarsko vplesti v vojno. Poleg Orbánovih plakatov v slogu Zelenskega so se pojavili novi plakati, ki so opozicijo označevali kot vojne hujskače.

Politično okolje, ki sta ga zamajala covid-19 in gospodarska nestabilnost, že dvanajst let ni bilo tako nepredvidljivo kot danes. Putinova vojna še povečuje negotovost. Vendar je Orbánov sistem trden.

Vojna ne vpliva na kampanjo, saj je Madžarska najbolj neliberalna država v EU, v kateri je vlada pravila volitev in delovanje medijev izkrivila v svojo korist. Kot je leta 2018 zapisano v poročilu Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi o spremljanju, je za njene volitve »značilno vsesplošno prekrivanje državnih sredstev in sredstev vladajoče stranke, kar spodkopava zmožnost tekmovalcev, da bi tekmovali na enakopravni podlagi«.

Fidesz za kampanjo porabi nezanemarljiva javna sredstva, medtem ko morajo opozicijske stranke državnim organom poročati o vsakem centu. Stranka nadzoruje najmanj dve tretjini madžarskih medijev, ki so zelo pristranski do vladajoče stranke, kar volivcem omejuje možnost informiranega odločanja. Od leta 2018 je bilo zaprtih še več neodvisnih medijev ali pa so jih prevzeli Fideszovi pajdaši, ki neovirano širijo sporočila vladajoče stranke, vodijo žaljive kampanje in širijo teorije zarote o opozicijskih politikih.

Brez resnega parlamentarnega nadzora Fidesz uporablja državni proračun tudi za kupovanje politične podpore. V zadnjih mesecih leta 2021 je vladajoča stranka razdelila dodatne ugodnosti upokojencem, mladim in družinam z otroki ter sprejela ukrepe za zmanjšanje izdatkov gospodinjstev z omejitvijo cen energije in osnovnih živil. S temi ukrepi je bilo volivcem namenjenih pet milijard evrov.

Neenakopravne pogoje igre najbolje označuje volilni zakon, ki je od leta 2011, ko ga je Fidesz spremenil, postal tako izkrivljen, da je vladni stranki zagotovil ustavno večino (67 odstotkov sedežev v parlamentu) s precej manj kot polovico glasov volivcev. Nedavne spremembe volilne zakonodaje pa so bile so bile namenjene še dodatnemu oteževanju sodelovanja opozicijskih strank.

Kljub vsem tem oviram šest strank, med njimi leva, liberalna in zelena ter desna stranka Jobbik, na teh volitvah nastopa enotno. Opozicija ima največje možnosti za zmago v zadnjih dvanajstih letih. Toda oblikovanje skupnih sporočil v kampanji, v kateri sodeluje več strank, je zapleteno in zamudno. Le nekaj dni pred volitvami je predvolilna kampanja zelo napeta, politične razmere pa spremenljive.

Glede na globoko polarizacijo madžarske politike bodo o volitvah odločali neodločeno volivci. Imajo dovolj Orbána? Ali pa zaupajo preizkušenemu paru rok za rešitev naslednje državne krize? Ali opoziciji lahko uspe zmagati na nepoštenem igrišču?

Politično okolje, ki sta ga zamajala covid-19 in gospodarska nestabilnost, že dvanajst let ni bilo tako nepredvidljivo kot zdaj. Putinova vojna še povečuje negotovost. Vendar je Orbánov sistem trden. Zaradi neliberalnega sistema, naperjenega proti njej, bo zmaga opozicije zelo težka.

