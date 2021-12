Trgovina na pragu sprememb

December je že skoraj za nami in z njim praznični nakupi. Vstopamo v novo leto, tokrat nekoliko manj negotovo kot lansko leto. Kljub vsemu smo na Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) pripravljeni. Pandemija covida-19 nas je tudi v iztekajočem se letu opremila z novimi izkušnjami in znanji, ki so nam pomagali pri dobri organizacijski dejavnosti in prilagoditvi poslovanja. Prav ta je bila v trgovinski dejavnosti ključna za nemoteno preskrbo prebivalstva v celotnem obdobju epidemije. Verjamem, da je za to zaslužna dobra organiziranost trgovcev in njihova zavzetost.

December zaznamuje čas okraševanja, praznovanja, nakupov in iskanja pozornega darila za svoje bližnje. Potrošniki se nekoliko manj odločajo za obisk v fizičnih trgovinah, vendar je epidemija utrla pot rasti spletnih trgovin. Podjetja, ki želijo pritegniti več (zvestih) strank, to lahko vidijo kot priložnost za raziskovanje ustvarjanja spletne trgovine za svoje podjetje. Splet je postal najhitreje rastoči prodajni kanal. S prihodom covida-19 se je spletno nakupovanje po vseh razpoložljivih podatkih le še okrepilo. Podjetja, ki želijo ostati v koraku s časom, so (bila) prisiljena vzpostaviti spletne trgovine, da bi poskrbela za zadovoljstvo svojih strank. Kriza covida-19 je trgovino v Sloveniji prizadela precej bolj kot v povprečju trgovino na ravni EU, saj je bilo zmanjšanje prihodkov v slovenski trgovini leta 2020 glede na leto 2019 v višini 11,4 odstotka (na ravni EU le 3,8 odstotka), s čimer se je Slovenija uvrstila na »rep« držav EU.

Mariča Lah, predsednica trgovinske zbornice Slovenije. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Na TZS ob vsem tem ves čas poudarjamo pomembnost spoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja covida-19, saj tako pripomoremo k temu, da se bodo tudi v prihodnje številne gospodarske dejavnosti in dejavnosti javnega sektorja, med katere sodijo vrtci, šole, fakultete, kulturne dejavnosti, nemoteno izvajale. Prepričani smo, da morajo biti vladni ukrepi za preprečevanje širjenja covida-19 jasni, smiselni in primerljivi za vsa področja našega življenja ter pravočasno in na razumljiv način predstavljeni vsem prebivalcem, še posebno tistim skupinam, na katere se nanašajo.

V središču trgovine je vedno človek: zaposleni, kupec, partner, dobavitelj. V zadnjem letu in pol se je trgovina izkazala za eno ključnih dejavnosti, ki je uspešno zagotavljala nemoteno oskrbo prebivalstva v do zdaj neznanih razmerah. Podobno kot celotna družba tudi trgovina v zadnjem času doživlja številne spremembe. Na zbornici smo ponosni, da smo tudi letos uspešno izvedli 15. Strateško konferenco o trgovini, na kateri smo se z domačimi in tujimi strokovnjaki pogovarjali o kompetencah v trgovini danes in jutri ter trendih, ki nas še čakajo. Usposobljeni kadri bodo v prihodnje pomembna tema, zato bomo temu področju na TZS namenili posebno pozornost tudi z okrepitvijo Akademije TZS in pojavnosti na družbenih omrežjih.

Čakajo nas pomembni izzivi, tudi na delovnopravnem področju, kjer bo treba poiskati rešitve za zagotavljanje fleksibilnejših oblik dela, poenostaviti delo od doma ter opraviti temeljit razmislek o plačnih modelih v prihodnje, upoštevajoč specifike posamezne dejavnosti. Bolj sistematično kot do zdaj bo treba začeti odpravljati administrativne ovire in tako zagotoviti primerljivo poslovno okolje našim podjetjem v primerjavi s podjetji v drugih državah EU.

Trgovinska zbornica Slovenije v novo leto vstopa pripravljena. Pripravljeni smo na nove korake in nove izzive, ki nam bodo prišli na pot. Pomembno je, da se konec leta zazremo v preteklo leto, še pomembneje pa je, da v novem letu, ki je pred nami, ne pustimo, da skrenemo s poti, ampak da sledimo izzivom in postavljenim ciljem. Naš cilj, cilj TZS je in bo ostal isti – zagotoviti kakovosten razvoj in uspešnost trgovinske in z njo povezanih dejavnosti v Sloveniji ter učinkovito zastopati interese članov zbornice.

Bralkam in bralcem voščim lepe praznike in želim vse dobro v prihajajočem letu.

Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije.