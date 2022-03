Vojna in obrisi nove Evrope

V Evropo se je vrnila vojna. Pred enim mesecem je velika evropska sila napadla svojo manjšo sosedo – o kateri trdi, da nima pravice do obstoja kot suverena nacionalna država – in celo zagrozila, da bo uporabila jedrsko orožje proti tistim, ki jo izzivajo. S tem se je svet spremenil v temeljih. Spremeniti se mora tudi Evropa.

Z neizzvano agresijo proti Ukrajini je ruski predsednik Vladimir Putin namerno uničil temelje evropskega miru in do neke mere celotni mednarodni red po hladni vojni. Ne le da so bili hudo prizadeti diplomatski in gospodarski odnosi Zahoda z Rusijo, očitna je tudi možnost neposrednega vojaškega spopada med Natom in Rusijo.

Svet se mora zdaj spopasti s tveganjem – za katero smo mislili, da je že premagano – da bi vojna v Evropi lahko hitro prerasla v globalno. Če bi izbruhnila tretja svetovna vojna, bi s sabo lahko prinesla tudi po evropskih standardih nepredstavljive ravni opustošenja zaradi verjetnosti, da bi bilo uporabljeno orožje za množično uničevanje.

Prepričani smo, da je Putin naredil nekaj zelo napačnih izračunov. Njegov »blitzkrieg« naj bi obglavil demokratično izvoljeno ukrajinsko vlado in jo zamenjal z marionetnim režimom. A zdi se, da je precenil rusko vojaško sposobnost – in podcenil ukrajinsko pripravljenost, da se bojuje za svojo domovino in svobodo.

Joschka Fischer. FOTO: Project Syndicate

Zdi se, da je Putin podcenil tudi Nato in Evropsko unijo. Čeprav je nedvomno predvideval nekaj nasprotovanja, verjetno ni pričakoval hitrega, odločnega in enotnega odziva Zahoda.

Čeprav so zahodne države prijazno sprejele približno 3,5 milijona Ukrajincev, ki so bili od začetka invazije prisiljeni zbežati iz svoje domovine, so Ukrajini poslale milijarde dolarjev vredno orožje in drug material. In uvedle so ostre – in vse močnejše – finančne in gospodarske sankcije do Rusije, Putina in njegovih podpornikov.

Ta odziv Evrope kaže, kako blizu doma je udarila Putinova agresivna vojna. Dan za dnem so Evropejci zasuti po televiziji in družbenih medijih z zgodbami in podobami zdesetkanih mest, nagnetenih bombnih zaklonišč in običajnih Ukrajincev, ki se pogumno spopadajo s svojo novo realnostjo. Vojna je skupaj s prihodom beguncev v vse države na celini zaznamovala vsakdanje življenje Evropejcev.

A povezava je še globlja. Evropejci zunaj in znotraj EU razumejo, da Putinova agresija ni usmerjena samo proti Ukrajini. Rusija je sprožila napad na globoko vsajene vrednote: demokracijo, pravno državo, mirno sobivanje in nedotakljivost meja. Če je vojna v Ukrajini napad na vse nas, je edini pravi odziv enotnost.

A čeprav si enotnost Evrope zasluži pohvalo, je treba storiti še veliko. Še vedno ni jasno, kako se bo vojna v Ukrajini razvijala, in tudi ne, ali bo Ukrajina preživela kot neodvisna država. Le malo dvoma je, da bo imela Putinova vojna globoke dolgoročne posledice – potencialno celo globlje od tistih v prelomnih letih, ko je začela razpadati hladna vojna.

EU, ki se srečuje z ambicijami zahodnobalkanskih držav, pa tudi Turčije, Ukrajine, Moldavije in Gruzije, mora razviti prožnejši, odzivnejši in tankočutnejši sistem – ali pa tvega razpad.

Nezaupanje do Rusije bo vsekakor trajalo. Ker je bil odnos Zahoda do Rusije dolgo steber evropskega miru, to pomeni, da bo morala Evropa spremeniti svoj pristop do varnosti. Ranljiva bosta ostala predvsem Natov vzhodni del in vzhodna meja EU in nujna bo višja raven vojaške zaščite. S to nalogo, ki jo je treba enakomerno porazdeliti med Nato in EU, se mora EU spremeniti v geopolitičnega akterja.

Do zdaj je bil edini geopolitični instrument, ki ga je imela EU na voljo, obljuba članstva in verjetnost miru, blaginje in spoštovanja pravne države, ki jo je vsebovala pridružitev. A s povečanjem EU na vzhodu na začetku tega stoletja se je pokazalo, da zgolj pristop sam kot tak ni dovolj veliko jamstvo, da bo država izpolnila pričakovano geopolitično preobrazbo.

Dan za dnem so Evropejci zasuti po televiziji in družbenih medijih z zgodbami in podobami zdesetkane Ukrajine. FOTO: Thomas Peter/Reuters

EU, ki se srečuje z ambicijami zahodnobalkanskih držav, pa tudi Turčije, Ukrajine, Moldavije in Gruzije, mora razviti prožnejši, odzivnejši in tankočutnejši sistem – ali pa tvega razpad. Razvoj EU v politično, varnostno in obrambno unijo namesto zgolj gospodarske in monetarne, je idealna priložnost za to.

Ob tem, ko se kažejo obrisi te nove Evrope, je mogoče določiti novo pot do članstva v EU, sestavljeno iz več faz, vsake s svojimi merili, pravicami in obveznostmi. Za premik v naslednjo fazo mora država izpolnjevati vnaprej določene standarde, ki se nanašajo na gospodarstvo, pravno državo, varnost in druga področja. Nekatere države lahko napredujejo hitro, druge pa morda nikoli ne bodo dosegle najvišje ravni, to je članstva v EU. A koristi od svojih povezav z blokom bodo imele vse.

Putinova vojna je naredila Evropo enotnejšo, kot je bila kdajkoli prej. Sedanji izziv je vzdrževati ta čut skupnega namena in zgraditi močnejšo, odpornejšo in bolj samozadostno EU, sposobno nadgradnje svojih geopolitičnih interesov v obnovljeni svetovni tekmi velikih sil. Bistvena bodo seveda zavezništva, predvsem z Združenimi državami Amerike in Kanado. A tako kot se Evropejci zgledujemo po pogumu in odločnosti Ukrajincev, moramo od njih prevzeti tudi bistveni nauk: nihče se ne bo bojeval za vas – vašo družino, vašo državo in vašo prihodnost – tako močno, kot se boste vi.

***

Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org

Joschka Fischer je nemški zunanji minister in podkancler od leta 1998 do leta 2005.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.