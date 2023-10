Akademsko kolo – drugič

V nadaljevanju preberite:

»Ali ste zadovoljni s svojo službo?« je vprašanje, na katerega bi pričakovali, da bodo znanstveniki in znanstvenice brez oklevanja odgovorili pritrdilno. Imeti priložnost profesionalno raziskovati, kar nas zanima, spoznavati kolege in kolegice z različnih koncev sveta ter pomagati razvijati znanje in talente novih generacij je privilegij in tega se zavedamo. A žal naše delo vključuje tudi vse več administrativnih in drugih, z znanostjo manj povezanih opravil, kot tudi vedno višja in nenehno spreminjajoča se merila, kaj v znanosti šteje za uspeh. Merila odličnosti v znanstvenih objavah (število objavljenih člankov ali knjig pri uglednih založbah, prva avtorstva, število citatov) in pričakovanja pridobivanja uglednih in finančno dobro podprtih projektov se zvišujejo. Ta poklic tako prinaša tudi številna razočaranja in frustracije. Ko uspeh pride, je pogosto »too late, too little« (prepozno in premalo). Dolg delovnik, v katerem želimo izpolniti vse, kar okolica in mi sami pričakujemo od nas, lahko vodi do porušenega ravnovesja med delovnim in zasebnim življenjem.