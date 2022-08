Alternativa optimističnemu obupavanju

V nadaljevanju preberite:

Če bi želeli opisati razpoloženje osrednjih političnih opcij, bi zato morali uporabiti logično nevzdržne izjave in seči do samih meja jezika. Nekako takole bi morali povzeti: »Drveč v pogubo napredujemo.« What?! Zakaj vendar nihče ne zahteva od vrhovnih političnih predstavnikov, naj se izrečejo? Ali po njihovem mnenju bolj napredujemo ali pač bolj nazadujemo? Ali gremo kot družba vsaj načeloma bolj v pravo smer ali bolj v napačno smer? Čisto resno. Glede na zgoraj opisano shizofrenost bi bilo to edino smiselno vprašanje. In, če smo pozorni, v bistvu gre za vprašanje, katera od dveh front – kulturna ali politično-ekonomska – je za vsako od njiju pomembnejša.