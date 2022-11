Avtohtoni slovenski antikapitalizem

V kolumni preberite:

Lučke so prižgane, smreke postavljene, rdeče-beli ornamenti se že svetlikajo skozi naše televizijske kamine in spet bomo tradicionalno rekli: »Še december ni, pa so že razobešeni veseli Božički in že cingljajo zvončki!« in nato zavzdihnili: »Ah, ti prazniki so postali en sam potrošniški karneval. Nobene iskre pristnih odnosov več.« Čeprav je v tem mnogo resnice, ima vsak od nas najbrž tudi izkušnje, ki botrujejo neizprosni logiki kapitalizma – če tega razumemo kot vdiranje pakta med denarjem in storitvijo vedno globlje v družbeno tkivo. In čeprav je antikapitalistična drža prapor politične levice, je mogoče klice upiranja temu, da je kar vse kupljivo, najti tudi zunaj politično-ideološke arene, med običajnimi ljudmi. Naj podam nekaj primerov.