Avtoritarna demokracija

Septembra 2024 je bila v cerkvi sv. Petra v Ljubljani maša, namenjena zdravstvenim delavcem. Škof Anton Jamnik je posebej izpostavil zdravnike. Izrazil jim je hvaležnost in »vso našo podporo v aktualnih razmerah v slovenskem prostoru, ko želi peščica ljudi s krivičnimi populizmi razvrednotiti vaše delo«. Razlil se je vtis o izgrajevanju lika zdravnika kot enega stebrov družbe. Pred njim stoji gospodarstvenik, ob njem ozek pas inteligence s pravniki in teologi na čelu, tu so še vojaki ter kmetje in obrtniki, ostane pa kaotični digitalni prekariat, kamor se bo zaradi novih tehnologij in ob očitni odpovedi dobe zavezi o splošni izobrazbi prebivalstva uvrstila tudi plejada učiteljskih in znanstvenih poklicev. Pred nami je surovo ogrodje stanovske družbe.