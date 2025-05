Evropska enotnost

V nadaljevanju preberite:

Prva desetletja 20. stoletja so bila čas izjemnih sprememb, ki jih je narekovala vgraditev tehnoloških izumov industrijske dobe v življenje družb. Posledično prerazporejanje vplivnih geopolitičnih območij je potekalo v prvi in drugi svetovni vojni, ko je bila dogovorjena svetovna ureditev, ki smo jo poznali do danes. Intenzivno prevratno dogajanje ljudem ni puščalo prostora za hitro prilagoditev imaginarija, temveč je generiralo veliko kolektivno razdraženost, negotovost ter občutke izgubljenosti v prostoru in času. Z izumi druge polovice 19. stoletja povezani nosilci kapitala so zahtevali vodilno mesto v novi dobi, veliki vojni pa sta obenem reševali vprašanje družbenega mesta delavskega in kmečkega razreda. Industrijska doba je v mnogo kompleksnejših družbah potrebovala tudi ženske, ki so sredi 20. stoletja naposled vstopile v javni prostor. Stoletja patriarhata so šla v franže.