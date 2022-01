Besedje nakazuje optimizem

V nadaljevanju preberite:

Spregovori, da slišim, katere besede uporabljaš, potem pa si lahko mislim, morda porečem, še pokažem, kdo si, prav tako kako si. Kako smo?

Vsaka napredna družba pazi na besedje. Ne zato, da bi se delala bolj, blabla, lepa, kakršna je v resnici, ampak da bi skozi izrazje, ki se poraja in spontano nastaja nanovo, detektirala kolektivno počutje, kar stanje. Ob prelomu leta, ko odide staro in pride mlado, ga razgrnejo marsikje po svetu, tudi pri nas smo ga, kakor so prav tako v Franciji opozorili na markantni besednjak minulega leta.