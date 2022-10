V nadaljevanju preberite:

Na Festival dokumentarnega filma, ki ga programsko oblikujem vsakega marca, je že vrsto let umeščena tudi sekcija Miti, ikone, mediji. Povprašali so me že o nazivu in njegovi poanti, pa sem se ven vlekel z dvoumnimi odgovori in skrivnostnim muzanjem, čeprav sem se zavedal, da v Slovenijo le redko pripeljem film, ki bi mu uspelo povzeti vse tri točke. Potem je septembra vendarle prispel film, ki se popolnoma ujema z vsemi zahtevami, pa sploh ne gre za dokumentarec, temveč za fikcijo oziroma (re)interpretacijo življenja in dela Norme Jean Baker, ki ga danes že lahko vidite na za zdaj še najpopularnejši pretočni platformi za avdiovizualne vsebine.