Davki ne smejo biti politični plen

Naša država davke jemlje kot politični plen. Žal pa smo tudi Slovenci, ki sicer pogosto nergamo nad visokimi davki in politiko, skoraj apatični, ko gre za zaščito pravic, ki bi nam jih morali zagotavljati plačani davki. To pa se pozna tako v negospodarnem ravnanju s proračunskimi sredstvi kot tudi v vse bolj problematični zastareli davčni politiki. Kakšne so posledice? Katere davke bomo še morali plačevati? Kaj pomeni odgovorna davčna politika?