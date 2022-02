Digitalni srednji vek

V nadaljevanju preberite:

Prigodo o priletnem godbeniku Neilu Youngu in radovednem komiku Joeju Roganu verjetno poznate. Če je ne, jo na kratko povzamem. Slavni šaljivec je v svojem podkastu med povsem spodobnimi in za prepričanja nemotečimi ljudmi gostil tudi take, ki dvomijo o smiselnosti upravljanja pandemije. Pa ne samo to: poleg tega, da je govoril z »napačnimi« dohtarji, je večkrat sam izustil kako neprimerno pasažo, tako, ki bi pri odjemalkah vsebin lahko nevarno zamajala vero v globalni konsenz vlad, strok in korporacij – ter nenazadnje tudi medijev, ki jim je sveta trojica zaupala zgodbo o reševanju človeštva. Slavnega strunarja je ob razširjanju škodljivih neumnosti tako močno zaskrbelo za skoraj rešeno človeštvo, da je posegel po skrajnem ukrepu. Na upravo platforme spotify, kjer Joe in Neil prodajata svoje avtorske napore, je poslal poslednji opomin pred samoizključitvijo. »Jaz ali Joe!« je še zadnjič zarenčal, prijel pod pazduho Joni Mitchell in v tričetrtinskem ritmu sta odplesala v sončni zahod.