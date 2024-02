Digitalno odvračanje pozornosti

V nadaljevanju preberite:

V prvem tednu po novem letu, v dneh, ki so bili stisnjeni med novoletne praznike in prvi konec tedna leta 2024, me je kolegica prosila za gostujoče predavanje na njihovi fakulteti. Tam sem gostoval že večkrat, praviloma pred polno predavalnico študentk in študentov, tokrat pa sta na predavanje prišli le dve študentki. Zaradi tega je bilo vsem nekoliko nerodno; kolegica je menila, da je pri obveščanju prišlo do komunikacijskega šuma, sam sem trdil, da si je študentarija preprosto malo podaljšala novoletne praznike, tretja možnost pa je iz vljudnosti ostala neizrečena: ko so študentke in študenti dobili obvestilo, kdo jim bo predaval, so raje ostali doma.