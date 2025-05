Nauki drugačnega imperija

V nadaljevanju preberite:

Skoraj dve leti je že tega, ko smo na družbenih omrežjih izvedeli nekaj zares prelomnega o človeški naravi. »Moški ne morejo nehati razmišljati o rimskem imperiju,« je povzel ameriški zgodovinar Robert Clines. »Rim se utrne v moške misli od nekajkrat na mesec vse tja do nekajkrat na dan!«

Kot kaže, to velja še letos. Ko so se februarja člani ameriške republikanske stranke namreč zbrali v Washingtonu, na konferenci CPAC, jih je pričakal svojevrsten plakat. Donald, upodobljen kot Julij (Cezar), slogan pa: »Za Trumpa 2028 ... in naprej!« Njegov naročnik je bil projekt Tretji mandat, iniciativa, ki bi ameriškega predsednika spremenila v cesarja. Ali vsaj v kralja.