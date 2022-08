Duhomorne številke

V kolumni preberite:

So ali niso? V recesiji, namreč, v Združenih državah Amerike, vodilnem gospodarstvu na svetu. Minuli teden so statistiki v Washingtonu objavili podatek, da je ameriški realni bruto domači proizvod (BDP) padel že drugo četrtletje zapored. Kot pravi najbolj priljubljeno »pravilo čez palec«, pa sta prav dve zaporedni trimesečji krčenja BDP znak recesije. Ali drugače, že vse od januarja naj bi se ameriško gospodarstvo zmanjševalo. Toda to ni zgodba, kot jo želi videti vrh ameriške politike. Bela hiša tako vztraja, da gre sicer za ohlajanje ekonomske aktivnosti, da pa še zdaleč ne moremo govoriti o recesiji. Še posebej zato, ker je brezposelnost na rekordno nizkih 3,6 odstotka, samo v drugem četrtletju pa je nastalo več kot milijon novih delovnih mest.