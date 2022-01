Dvojni doktorat trikrat izgubljene države

V nadaljevanju preberite:

Nemški pregovor o vladi pravi: »Dva profesorja, domovina izgubljena, trije odvetniki, država izdana.« Časi so se zdavnaj spremenili, profesorji in odvetniki so nedolžne ovčke v primerjavi z dvojnimi doktorji davčnih utaj in vladnimi svetovalci, ki se ne menijo s premalo doktoriranimi. Najbolj izpod časti jim je, če jih zaslišuje kak medicinski brat.

Prav imajo. Zakaj morajo odgovarjati parlamentarnim komisijam, saj bi v tem času oni z nasveti vladam služili milijončke, da o davčnih utajah ne govorimo. Naj si poslanski zelenci drugič (za drobiž) priskrbijo vsaj kakšen doktorat.