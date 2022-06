Džins, salame, rokenrol in Pussy Riot

V nadaljevanju preberite:

Zahodni način življenja branijo tudi ukrajinske ženske, žrtve množičnih posilstev, ki skrbijo, da na Zahodu javne funkcije in položaje moči ustrezno polnijo ženske kvote. Da Angela Merkel lahko zgradi Severni tok 2, da se Ursula von der Leyen lahko izogiba takim sankcijam Rusije, zaradi katerih bi trpeli korporativni dobički, ter da v srcu evropskega »liberté, égalité, fraternité« prosperira šovinistka Marine Le Pen. Še sreča, da so ukrajinske ženske s telesi, srci in duhom predane zahodnim vrednotam, saj to pomeni, da so Evropejke varne pred femicidom in da ne bi bilo treba, da bi v Sloveniji vsak mesec umrla ženska, ki bi jo v ljubosumnem izpadu ubil tisti, ki mu je najbolj zaupala.