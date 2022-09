ECB ukrepa kot še nikoli, inflacija se na to še ne ozira

V nadaljevanju preberite:

Evropska centralna banka je v četrtek pričakovano krepko zvišala obrestne mere, tokrat je bilo to celo najvišje zvišanje od uvedbe evra. Posledice tega novega, odločnega vetra iz Frankfurta bomo kmalu občutili tudi pri nas. Denar in posojila se bodo podražila, likvidnost bo za nekatere sčasoma postala problem. Ljudje bodo manj trošili, tudi pregrevanja na stanovanjskem in še katerem drugem trgu bo vse manj, cene nepremičnin se bodo sčasoma znižale.

Vse višje obrestne mere bodo vplivale tudi na poslovno politiko podjetij, ki se bodo težje odločala za nove naložbe, kar pomeni, da bo tudi zato prihodnja gospodarska rast nekoliko nižja. A to so ta čas za ECB in druge centralne banke pravzaprav drugorazredne teme. Vse sile zdaj usmerjajo k zniževanju rekordne, vse višje, vse vztrajnejše inflacije.

Zakaj je ECB z obrestnim ukrepanjem predolgo odlašala in kaj to pomeni za naprej? Kako vse bolj negotove in zapletene geopolitične in ekonomske okoliščine vplivajo na retoriko in ravnanje političnih odločevalcev? Zakaj Evropa za spopad z energetsko draginjo zdaj potrebuje skupen učinkovit in koordiniran pristop?